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Haberler Magazin Fenerbahçe, Trabzonspor ve Bursaspor'un yıldızıydı! 2 ay önce plajda aşka gelen Özer Hurmacı eşinden boşanıyor! Nedeni astroloji...

Fenerbahçe, Trabzonspor ve Bursaspor'un yıldızıydı! 2 ay önce plajda aşka gelen Özer Hurmacı eşinden boşanıyor! Nedeni astroloji...

Fenerbahçe, Trabzonspor ve Bursaspor'un yıldızıydı! 2 ay önce plajda aşka gelen Özer Hurmacı eşinden boşanıyor! Bir dönem Fenerbahçe, Trabzonspor ve Bursaspor gibi takımlarda top koşturan Özer Hurmacı, 6 yıllık eşi ve 3 çocuğunun annesi Mihriban Hurmacı'nın astroloji haritalarına bakarak kendisini 'aldatan adam' olmakla suçladığını iddia etti. Geçtiğimiz Haziran ayında Mihriban Hurmacı ve çocuklarıyla birlikte tatillde görüntülenen Özer Hurmacı, Mihriban Hurmacı'yı öpücüklere boğması ve plajda dans etmesi ile gündeme gelmişti.

19.09.2021 09:08 - Son Güncelleme: 19.09.2021 09:08
Fenerbahçe, Trabzonspor ve Bursaspor’un yıldızıydı! 2 ay önce plajda aşka gelen Özer Hurmacı eşinden boşanıyor! Nedeni astroloji...

Fenerbahçe, Trabzonspor ve Bursaspor'un yıldızıydı! 2 ay önce plajda aşka gelen Özer Hurmacı eşinden boşanıyor! Nedeni ise astroloji...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe, Trabzonspor ve Bursaspor’un yıldızıydı! 2 ay önce plajda aşka gelen Özer Hurmacı eşinden boşanıyor! Nedeni astroloji...

En son Bursaspor'da forma giydikten sonra yeşil-beyazlı takımın sözleşmeyi uzatmaması üzerine kulüp bulamayan futbolcu Özer Hurmacı'nın evliliği sona eriyor.

Fenerbahçe, Trabzonspor ve Bursaspor’un yıldızıydı! 2 ay önce plajda aşka gelen Özer Hurmacı eşinden boşanıyor! Nedeni astroloji...

Özer Hurmacı, Trabzonspor'da oynadığı dönemde 2015 yılında Mihriban Hurmacı'yla evlenmişti. Çiftin nikâh şahitliğini o dönem kulüp başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, başkan yardımcısı Ali Uzunay ve yönetim kurulu üyesi Mehmet Terzi ile teknik direktör Ersun Yanal yapmıştı.

Fenerbahçe, Trabzonspor ve Bursaspor’un yıldızıydı! 2 ay önce plajda aşka gelen Özer Hurmacı eşinden boşanıyor! Nedeni astroloji...

İLETİŞİMSİZLİK VARDI

Özer Hurmacı, 1 Eylül'de İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak, 6 yıllık eşi, 3 çocuğunun annesi Mihriban Hurmacı'ya evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle 'çekişmeli' olarak Boşanma davası açtı.

Fenerbahçe, Trabzonspor ve Bursaspor’un yıldızıydı! 2 ay önce plajda aşka gelen Özer Hurmacı eşinden boşanıyor! Nedeni astroloji...

Mahkemeye sunulan dilekçedeki iddiaya göre, sürekli Astroloji ile ilgilenen Mihriban Hurmacı, astroloji haritalarına bakarak eşi Özer Hurmacı üzerinde "Sen, beni aldatıyorsun" diye baskı kuruyordu.

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