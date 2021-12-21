Çukurovalı Saniye New York'u fethetti! Selin Yeninci nefes kesen dekoltesiyle güzellik nedir Amerikalıya gösterdi Bir Zamanlar New York
Kadrosunda Hilal Altınbilek, İbrahim Çelikkol, Bülent Polat, Hülya Darcan, Furkan Palalı, gibi isimleri barındıran Bir Zamanlar Çukurova'nın en çok dikkat çeken ismi hiç kuşkusuz Selin Yeninci. 32 yaşındaki güzeller güzeli oyuncu dizide çektiği dikkatten daha fazlasını sosyal medyada çekiyor. Yamanlar konağının eli maşalı kahrası Selin Yeninci sosyal medyada, dizidekinden başka bir profili çiziyor haliyle. Her paylaşımı binlerce beğeni ve yorum alan Selin Yeninci New York Türk Filmleri Festivali için gittiği New York'u paylaşımlarıyla ateşe verdi.
21.12.2021 10:53
- Son Güncelleme: 21.12.2021 10:53
Selin Yeninci bir süredir New York Türk Filmleri Festivali için, Amerika Birleşik Devletleri'ndeydi.