Haberler Galeri Magazin Çukur'da bu görüntüler sosyal medyaya bomba gibi düştü! Meğerse Çukur'un yıldızı Ezel dizisinde de boy göstermiş

Çukur'da bu görüntüler sosyal medyaya bomba gibi düştü! Meğerse Çukur'un yıldızı Ezel dizisinde de boy göstermiş

Meğer Çukur'un yıldızı Ezel dizisinde de boy göstermiş! Pazartesi akşamları izleyici karşısına çıkan Çukur dizisi gerek senaryosu gerek oyuncularıyla çok konuşulan yapımlarından biri haline geldi. 23 Ekim 2017 tarihinde yayın hayatına başlayan Çukur, o günden bugüne her yıl vites attırdı. Dizi hakkında her detay merak edilirken, oyuncuları hakkında da çok özel detaylar sosyal medyada yer alıyor. Onlarda biri de bu. Çukur'un bakın hangi yıldız ismi atv ekranların yayınlandığı dönemde fırtınalar estiren, başrollerinde Kenan İmirzalıoğlu, Cansu Dere, Tuncel Kurtiz, Yiğit Özşener, Barış Falay gibi isimlerin de yer aldığı Ezel dizisinde rol almış. Görünce çok şaşıracaksınız. İşte başta o sürpriz isim olmak üzere, ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri.

09.03.2020 15:55 - Son Güncelleme: 09.03.2020 15:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





