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Yeşilçam'ın efsanesi Kemal Sunal'ın 'Üç Kağıtçı' filmindeki hata 40 yıl sonra ortaya çıktı

Onlar Yeşilçam'ın klasikleri onlarca kez izledik ve hala izliyoruz. Peki o filmlerde yapılan hatalar hiç dikkatinizi çekti mi? Bazı dikkatli gözler bazı hataları asla kaçırmıyor. Yeşiçam'ın usta ismi merhum Kemal Sunal onlarca başrolünü oynadığı filmlerle hafızalara kazındı. Türk sinemasının unutulmaz filmleri arasında yer alan ve Sunal'ın 'Rıfkı' karakterini canlandırdığı 'Üç Kağıtçı' filmdeki çekim hatası görenler şaşırttı. İşte 40 yıl sonra ortaya çıkan defalarca izlediğimiz o filmdeki şaşırtıcı çekim hatası...

31.03.2020 18:39 - Son Güncelleme: 31.03.2020 18:39
Yeşilçam'ın efsanesi Kemal Sunal'ın 'Üç Kağıtçı' filmindeki hata 40 yıl sonra ortaya çıktı

Yeşilçam'ın unutulma filmlerini daha önce kaç defa izlediniz? Bir, iki, üç veya daha fazla. İzledik ama hiçbirimiz bu hataları daha önce fark etmedik. Ancak bazı dikkatli gözler bazı hataları asla kaçırmıyor. Yeşiçam'ın usta ismi merhum Kemal Sunal onlarca başrolünü oynadığı filmlerle hafızalara kazındı. Peki o filmlerde yapılan hatalar hiç dikkatinizi çekti mi? Bazı dikkatli gözler bazı hataları asla kaçırmıyor. Türk sinemasının unutulmaz filmleri arasında yer alan ve Sunal'ın 'Rıfkı' karakterini canlandırdığı 'Üç Kağıtçı' filmindeki çekim hatası görenleri şaşırttı. İşte dikkatli sinema izleyicilerinin gözünden kaçmayan ve 40 yıl sonra ortaya çıkan defalarca izlediğimiz o filmdeki şaşırtıcı çekim hatası...

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Yeşilçam'ın efsanesi Kemal Sunal'ın 'Üç Kağıtçı' filmindeki hata 40 yıl sonra ortaya çıktı

Sakar Şakir
Kemal Sunal'ın başrolde oynadığı filmde, yumrukla kırılacak kovanın dibinin önceden kırık olması kameraya böyle yansıyor.

Yeşilçam'ın efsanesi Kemal Sunal'ın 'Üç Kağıtçı' filmindeki hata 40 yıl sonra ortaya çıktı
Yeşilçam'ın efsanesi Kemal Sunal'ın 'Üç Kağıtçı' filmindeki hata 40 yıl sonra ortaya çıktı
Yeşilçam'ın efsanesi Kemal Sunal'ın 'Üç Kağıtçı' filmindeki hata 40 yıl sonra ortaya çıktı
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