Hem oğlu hem de kendisi şoke etti! Cennet Mahallesi'nin Aliş'i Seyit Karabulut ortaya çıktı
2004-2007 yıllarında izleyici karşısına çıkan Cennet Mahallesi adlı dizi hala hafızalarda. Tekrar bölümleriyle hala ekranlara gelen dizinin karakterlerinden, repliklerine kadar pek çok detayı unutulmadı. Özellikle çocuk oyuncuları en çok merak edilenler. Cennet Mahallesi'nde Aliş karakterini canlandıran Seyit Karabulut, şimdilerde 25 yaşında genç bir baba. Aile hayatına dair en özel detayları sosyal medya hesabından paylaşan Seyit Karabulut'un oğluda sevimliliği ile gönülleri fethetti. İşte Cennet Mahallesi'nin Aliş'i Seyit Karabulut'un inanılmaz değişimi.İşte başta Seyit Karabulut olmak üzere çocuk oyuncuların değişimleri.
Görenler şaşkın! Hem oğlu hem de kendisi şoke etti! Cennet Mahallesi'nin Aliş'i Seyit Karabulut ortaya çıktı Evlenip, bir çocuk sahibi olan Seyit Karabulut'un oğlu da sevimliliği ile herkesin dikkatini çekiyor. Cennet Mahallesi dizisinde Aliş karakterini canlandıran oyuncu Seyit Karabulut, 1 Ocak 1994 senesinde İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Trakyalıdır. Eğitimine İstanbul'da devam ederken 2004 yılında Cennet Mahallesi dizisine çocuk oyuncu olarak dizi kadrosuna dahil oldu. 2004 yılından itibaren 3 sezon boyunca Aliş çocuk karakterine hayat verdi. Dizinin 2007 yılında final yapmasının ardından ekranlara veda eden isim oldu.
Selena dizisi, hem yayınlandığı 2006-2009 yıllarında, hem de sonradan tekrarlarıyla yakın tarihin en sevilen dizilerinden biriydi. Dizinin genç yıldızlarının son hallerine bakmaya ne dersiniz.
Özellikle Cansu Demirci'nin son halini görünce çok şaşıracaksınız. İşte başta Selena oyuncuları olmak üzere çocuk oyuncuların inanılmaz değişimi.
SELENA OYUNCULARININ İNANILMAZ DEĞİŞİMİ
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