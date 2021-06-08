'Sakın Ha' şarkısıyla 2000'lerde ortalığı kasıp kavuran Nez son haliyle şaşırmıştı! Nez'in yeni mesleği bakın ne çıktı...
'Sakın Ha' şarkısıyla 2000'lerde ortalığı kasıp kavuran Nez son haliyle şaşırmıştı!Cihangir'de objektiflere takılan Nez, yeni mesleğini açıkladı. 15 yıldır eğitim gördüğünü belirten ünlü şarkıcı, "Müziği bırakmadım, ikisini bir arada götürmek istiyorum." dedi. İşte şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Nez'in son hali ve yeni mesleği...
Nez, "Kişilerin amaçlarına ulaşmalarını için nörolojik programlarını keşfetmelerini ve bunu kullanmalarını sağlamayı amaçlayan, bir psikolojik terapi anlayışı" olarak tanımlanan NLP terapisti olarak hizmet vermeye başladığını açıkladı.
Güzel şarkıcı, "NLP terapistiyim, sertifikamı Londra'dan aldım. Bu dönemde bunları yapmak insanlara şifa. Aslında müziği bırakmadık ama bırakmak durumunda kaldık, müzisyenler iki ya da üçüncü işlerini yapıyorlar..."
Nez ayrıca şu dönemde çalışamayan sanatçı dostlarına ücretsiz hizmet vereceğini de sözlerine ekleyip şöyle devam etti: "Kedi köpek fobisi, panik atak, sigarayı bırakmak isteyen, kilo vermek isteyen bir sürü insan var. Sanatla ilgilenen sanatçı dostlarıma bedava yapıyorum, para talep etmiyorum. Arayanlar oldu elimden geleni yapmaya çalışacağım. Doktor değil ama terapistim."