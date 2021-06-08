'Sakın Ha' şarkısıyla 2000'lerde ortalığı kasıp kavuran Nez son haliyle şaşırmıştı! Nez'in yeni mesleği bakın ne çıktı...

Nez, "Kişilerin amaçlarına ulaşmalarını için nörolojik programlarını keşfetmelerini ve bunu kullanmalarını sağlamayı amaçlayan, bir psikolojik terapi anlayışı" olarak tanımlanan NLP terapisti olarak hizmet vermeye başladığını açıkladı.

Güzel şarkıcı, "NLP terapistiyim, sertifikamı Londra'dan aldım. Bu dönemde bunları yapmak insanlara şifa. Aslında müziği bırakmadık ama bırakmak durumunda kaldık, müzisyenler iki ya da üçüncü işlerini yapıyorlar..."

