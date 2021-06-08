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'Sakın Ha' şarkısıyla 2000'lerde ortalığı kasıp kavuran Nez son haliyle şaşırmıştı! Nez'in yeni mesleği bakın ne çıktı...

'Sakın Ha' şarkısıyla 2000'lerde ortalığı kasıp kavuran Nez son haliyle şaşırmıştı!Cihangir'de objektiflere takılan Nez, yeni mesleğini açıkladı. 15 yıldır eğitim gördüğünü belirten ünlü şarkıcı, "Müziği bırakmadım, ikisini bir arada götürmek istiyorum." dedi. İşte şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Nez'in son hali ve yeni mesleği...

08.06.2021 12:28 - Son Güncelleme: 08.06.2021 12:34
'Sakın Ha' şarkısıyla 2000'lere adını yazdıran Nez son haliyle şaşırmıştı! Nez'in yeni mesleği bakın ne çıktı...

İŞTE NEZ'İN YENİ MESLEĞİ...

'Sakın Ha!' ve 'Her Şey Boş' gibi şarkılarıyla 2000'lerde ortalığı kasıp kavuran Nez son haliyle şaşırmıştı! 42 yaşındaki Nez önceki gün Cihangir'de objektiflere takıldı.

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'Sakın Ha' şarkısıyla 2000'lere adını yazdıran Nez son haliyle şaşırmıştı! Nez'in yeni mesleği bakın ne çıktı...

Pandemi döneminde yaşadığı değişim ve imaj değişikliğiyle gündem olan Nez, Cihangir'de objektiflere yansıdı. Gazetecilerle sohbet eden güzel şarkıcı, NLP terapistliğinden bahsetti.


'Sakın Ha' şarkısıyla 2000'lere adını yazdıran Nez son haliyle şaşırmıştı! Nez'in yeni mesleği bakın ne çıktı...

Nez, "Kişilerin amaçlarına ulaşmalarını için nörolojik programlarını keşfetmelerini ve bunu kullanmalarını sağlamayı amaçlayan, bir psikolojik terapi anlayışı" olarak tanımlanan NLP terapisti olarak hizmet vermeye başladığını açıkladı.
Güzel şarkıcı, "NLP terapistiyim, sertifikamı Londra'dan aldım. Bu dönemde bunları yapmak insanlara şifa. Aslında müziği bırakmadık ama bırakmak durumunda kaldık, müzisyenler iki ya da üçüncü işlerini yapıyorlar..."

'Sakın Ha' şarkısıyla 2000'lerde ortalığı kasıp kavuran Nez son haliyle şaşırmıştı! Nez'in yeni mesleği bakın ne çıktı...

"MÜZİĞİ BIRAKMAK İSTEMEM"
"Bunun için 15 yıl eğitimi aldım, profesyonel olarak yapıyorum, beş saatlik kursa gitmedim. Kaç yıldır üzerine çalışıyorum ve diplomamı aldım. Müziği mesleğimi asla bırakmak istemem ikisini bir arada götürmeyi tercih ederim" şeklinde konuştu.

'Sakın Ha' şarkısıyla 2000'lerde ortalığı kasıp kavuran Nez son haliyle şaşırmıştı! Nez'in yeni mesleği bakın ne çıktı...

Nez ayrıca şu dönemde çalışamayan sanatçı dostlarına ücretsiz hizmet vereceğini de sözlerine ekleyip şöyle devam etti: "Kedi köpek fobisi, panik atak, sigarayı bırakmak isteyen, kilo vermek isteyen bir sürü insan var. Sanatla ilgilenen sanatçı dostlarıma bedava yapıyorum, para talep etmiyorum. Arayanlar oldu elimden geleni yapmaya çalışacağım. Doktor değil ama terapistim."