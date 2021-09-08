Cristiano Ronaldo’nun tek gecelik aşkı Natacha Rodrigues'den Georgina Rodriguez'e bomba sözler: "Gözünü ayırma, seni de..."
Cristiano Ronaldo'nun tek gecelik aşkı Natacha Rodrigues'den Georgina Rodriguez'e bomba sözler! İngiltere'nin Manchester United takımına transfer olmasıyla gündemde olan yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Cristiano Ronaldo'nun kısa süreli aşk yaşadığı Natacha Rodrigues, iki yıl boyunca ünlü futbolcunun kendisine mesaj attığını ve şu an birlikte olduğu Georgina Rodriguez'le tanıştıktan sonra da bu tutumuna devam ettiğini açıkladı ve Ronaldo'nun şu birlikte olduğu ve bir çocuğunun annesi olan Georgina Rodriguez'i uyardı.
"GÖZÜNÜ AYIRMA, SENİ DE..."
Cristiano Ronaldo'nun tek gecelik aşkı Natacha Rodrigues'den Georgina Rodriguez'e bomba sözler...
Daha önce de Rus model Irina Shayk ile aşk yaşayan ve şimdilerde Georgina Rodriguez ile birlikte olan Ronaldo hakkında tek gecelik aşkından uyarı geldi.
İngiltere'nin Manchester United takımına transfer olmasıyla gündemde olan yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Ronaldo ile kısa süreli aşk yaşadığını söyleyen Natacha Rodrigues, profesyonel futbolcuların, kendilerini onların kollarına atmaya hevesli güzel kadınların çok fazla ilgisini çektiğini söyledi.
Yıldız futbolcunun kendisinin iki yıl boyunca peşinde koştuğunu belirten Rodrigues, Cristiano Ronaldo'nun şu birlikte olduğu ve bir çocuğunun annesi olan Georgina Rodriguez'i de uyardı.
"GÖZÜNÜ AYIRMAMALI"
İngiliz The Sun gazetesine konuşan Natacha Rodrigues, "Tıpkı Avrupa'daki gibi Manchester'da da aynısı olabilir. Eğer onlar için bir gelecek olacaksa Georgina gözünü ondan ayırmamalı, bana yaptığı gibi onu da bir kenara atabilir!" dedi.