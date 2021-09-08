Cristiano Ronaldo’nun tek gecelik aşkı Natacha Rodrigues'den Georgina Rodriguez'e bomba sözler: "Gözünü ayırma, seni de..."

"GÖZÜNÜ AYIRMAMALI"

İngiliz The Sun gazetesine konuşan Natacha Rodrigues, "Tıpkı Avrupa'daki gibi Manchester'da da aynısı olabilir. Eğer onlar için bir gelecek olacaksa Georgina gözünü ondan ayırmamalı, bana yaptığı gibi onu da bir kenara atabilir!" dedi.