"Öyle bir tavsiyede bulunabilecek biri değilim" diyen Berkay'dan şok Survivor Aleyna Kalaycıoğlu itirafı! Meğer klibinde oynamak için...

"BURUN ESTETİĞİ YAPTIRDI"

Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu'nun klibinde oynamak için estetik yaptırdığı haberleri hatırlatılan Berkay "Müzik aşığı bir kız. Şarkı söylemeyi çok seviyor. Ona kendi şirketimizden bir iş çıkarıyoruz. Şarkısı hazır! Önümüzdeki günlerde de klip çekecek. Kendi isteğiyle burnunda ufak bir kemer vardı onu düzelttirdi. Ben kendisine öyle bir tavsiyede bulunabilecek biri değilim" dedi.