"Öyle bir tavsiyede bulunabilecek biri değilim" diyen Berkay'dan şok Survivor Aleyna Kalaycıoğlu itirafı! Meğer klibinde oynamak için...
Kuşadası'nda sahne alan şarkıcı Berkay, Survivor 2021 yarışmacılarından Aleyna Kalaycıoğlu ile şarkı çıkarmaya hazırlandığı yönündeki iddiaları doğruladı. Berkay'dan Aleyna Kalaycıoğlu hakkında bir de itiraf geldi. "Ben kendisine öyle bir tavsiyede bulunabilecek biri değilim" diyen Berkay, Survivor Aleyna ile ilgili bakın neler söyledi...
MEĞER KLİBİNDE OYNAMAK İÇİN...
"Öyle bir tavsiyede bulunabilecek biri değilim" diyen Berkay'dan şok Survivor Aleyna Kalaycıoğlu itirafı! Önceki gece Kuşadası'nda sahne alan Berkay, şarkılarını İsmail Cem Barış ve Dostluk Meydanı'nda düzenlenen halk konserinde seslendirdi. Survivor 2021 yarışmacılarından Aleyna Kalaycıoğlu ile şarkı çıkarmaya hazırlanan Berkay, itirafı ile gündeme bomba gibi düştü.
Konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Berkay, Altın Güvercin Beste Yarışması hakkında konuştu. Ünlü isim şunları söyledi: "Harika bir belediye. Her yeri müzik yapmışlar 10 gün. Allah'a bin şükür çok yoğunuz ama gerçekten yoruldum yani. Dinlenmek istiyorum. Evden uzak kaldık ama bu tempoya da ihtiyacımız vardı. Yaz bitiyor artık ufak ufak dinlemeye başlayacağız. "
"BURUN ESTETİĞİ YAPTIRDI"
Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu'nun klibinde oynamak için estetik yaptırdığı haberleri hatırlatılan Berkay "Müzik aşığı bir kız. Şarkı söylemeyi çok seviyor. Ona kendi şirketimizden bir iş çıkarıyoruz. Şarkısı hazır! Önümüzdeki günlerde de klip çekecek. Kendi isteğiyle burnunda ufak bir kemer vardı onu düzelttirdi. Ben kendisine öyle bir tavsiyede bulunabilecek biri değilim" dedi.