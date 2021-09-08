Ezgi Eyüboğlu’dan bomba sözler geldi herkes şoke oldu! Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin’den mi yoksa Kaan Yıldırım’dan mı bahsetti?

"YAŞATMAYA ÇALIŞAN BİRİYİM"

Eyüboğlu, "Ben kendi adıma değer bilen, sahip çıkan, emek veren, tüketmeye değil yaşatmaya çalışan biriyim. Onun için bu sorunun cevabı bende değil" dedi. Kolay pes etmediğini, hep geleceğe baktığını söyleyen Eyüboğlu, dergiye yaptığı diğer açıklamalarda mesleğine ve kariyerine odaklandığını, çalışırken başka hiçbir şey düşünmediğini belirtti.

