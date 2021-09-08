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Haberler Magazin Ezgi Eyüboğlu'dan bomba sözler geldi herkes şoke oldu! Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'den mi yoksa Kaan Yıldırım'dan mı bahsetti?

Ezgi Eyüboğlu'dan bomba sözler geldi herkes şoke oldu! Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'den mi yoksa Kaan Yıldırım'dan mı bahsetti?

Ezgi Eyüboğlu'dan bomba sözler geldi herkes şoke oldu! Oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile işletmeci Oğulcan Engin, yaklaşık iki yıldır süren ilişkilerini geçtiğimiz ay sürpriz bir şekilde noktaladı. Ayrılığa rağmen birbirlerini takip etmeye devam eden ikili, aralarındaki son bağı da geçtiğimiz günlerde kopardı hatta aynı hamle Seda Sayan'dan da geldi. Son yaşanan gelişmeye göre Ezgi Eyüboğlu bir magazin dergisine çok özel açıklamalarda bulundu. Eyüboğlu kendisine yöneltilen, "İlişkilerimizi neden bu kadar hızlı tüketiyoruz? Yaşadığımızın değerini mi bilmiyoruz?" sorusuna verdiği yanıtla gündeme bomba gibi düştü, herkesin aklında aynı soru oluştu; 'Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'den mi yoksa Kaan Yıldırım'dan mı bahsetti?'

08.09.2021 12:57 - Son Güncelleme: 08.09.2021 13:14
Ezgi Eyüboğlu’dan bomba sözler geldi herkes şoke oldu! Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin’den mi yoksa Kaan Yıldırım’dan mı bahsetti?

OĞULCAN ENGİN'DEN Mİ YOKSA KAAN YILDIRIM'DAN MI BAHSETTİ?

Ezgi Eyüboğlu'dan bomba sözler geldi herkes şoke oldu! Oyuncu Kaan Yıldırım ile 2016 - 2019 yılları arasında evli olan oyuncu Ezgi Eyüboğlu, boşanmanın ardından gönlünün kapısını Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'e açmıştı.

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Ezgi Eyüboğlu’dan bomba sözler geldi herkes şoke oldu! Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin’den mi yoksa Kaan Yıldırım’dan mı bahsetti?

Yaklaşık 2 yıl süren birlikteliklerini geçtiğimiz ay noktalayan ikiliden Ezgi Eyüboğlu, verdiği bir röportajda kullandığı cümlelerle gündeme bomba gibi düştü.

Ezgi Eyüboğlu’dan bomba sözler geldi herkes şoke oldu! Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin’den mi yoksa Kaan Yıldırım’dan mı bahsetti?

İŞTE EZGİ EYÜBOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI...

"İlişkilerimizi neden bu kadar hızlı tüketiyoruz? Yaşadığımızın değerini mi bilmiyoruz?" sorusuna ünlü oyuncu dikkat çeken bir cevap verdi.

Ezgi Eyüboğlu’dan bomba sözler geldi herkes şoke oldu! Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin’den mi yoksa Kaan Yıldırım’dan mı bahsetti?

"YAŞATMAYA ÇALIŞAN BİRİYİM"
Eyüboğlu, "Ben kendi adıma değer bilen, sahip çıkan, emek veren, tüketmeye değil yaşatmaya çalışan biriyim. Onun için bu sorunun cevabı bende değil" dedi. Kolay pes etmediğini, hep geleceğe baktığını söyleyen Eyüboğlu, dergiye yaptığı diğer açıklamalarda mesleğine ve kariyerine odaklandığını, çalışırken başka hiçbir şey düşünmediğini belirtti.

Ezgi Eyüboğlu’dan bomba sözler geldi herkes şoke oldu! Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin’den mi yoksa Kaan Yıldırım’dan mı bahsetti?

Oyuncu ödün vermek konusundaki soruyu, "Birçok şeyden ödün verdim geçmişte... Değdiği de oldu değmediği de. Yaşayarak öğreniyoruz zamanla" diye yanıtladı.

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