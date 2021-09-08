Ezgi Eyüboğlu'dan bomba sözler geldi herkes şoke oldu! Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'den mi yoksa Kaan Yıldırım'dan mı bahsetti?
Ezgi Eyüboğlu'dan bomba sözler geldi herkes şoke oldu! Oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile işletmeci Oğulcan Engin, yaklaşık iki yıldır süren ilişkilerini geçtiğimiz ay sürpriz bir şekilde noktaladı. Ayrılığa rağmen birbirlerini takip etmeye devam eden ikili, aralarındaki son bağı da geçtiğimiz günlerde kopardı hatta aynı hamle Seda Sayan'dan da geldi. Son yaşanan gelişmeye göre Ezgi Eyüboğlu bir magazin dergisine çok özel açıklamalarda bulundu. Eyüboğlu kendisine yöneltilen, "İlişkilerimizi neden bu kadar hızlı tüketiyoruz? Yaşadığımızın değerini mi bilmiyoruz?" sorusuna verdiği yanıtla gündeme bomba gibi düştü, herkesin aklında aynı soru oluştu; 'Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'den mi yoksa Kaan Yıldırım'dan mı bahsetti?'
08.09.2021 12:57
- Son Güncelleme: 08.09.2021 13:14
"YAŞATMAYA ÇALIŞAN BİRİYİM"
Eyüboğlu, "Ben kendi adıma değer bilen, sahip çıkan, emek veren, tüketmeye değil yaşatmaya çalışan biriyim. Onun için bu sorunun cevabı bende değil" dedi. Kolay pes etmediğini, hep geleceğe baktığını söyleyen Eyüboğlu, dergiye yaptığı diğer açıklamalarda mesleğine ve kariyerine odaklandığını, çalışırken başka hiçbir şey düşünmediğini belirtti.