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Cristiano Ronaldo'nun pırlanta kaplı kol saatinin fiyatı dudak uçuklattı! 424 elmas taşı bulunuyor

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basınından Radio Rossonera'nın haberine göre yıldız isim, sezon sonunda takımdan ayrılmayı planlıyor. Özel hayatı mercek altına alınan Ronaldo, kol saatine verdiği ücret ile dikkat çekti.424 elmas taşı bulunan saat, pırlanta kaplı ve 24 ayar beyaz altından yapılmış. İşte Cristiano Ronaldo'nun kol saatinin dudak uçuklatan fiyatı...

10.06.2020 15:08 - Son Güncelleme: 10.06.2020 15:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





