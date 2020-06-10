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Cristiano Ronaldo'nun pırlanta kaplı kol saatinin fiyatı dudak uçuklattı! 424 elmas taşı bulunuyor

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basınından Radio Rossonera'nın haberine göre yıldız isim, sezon sonunda takımdan ayrılmayı planlıyor. Özel hayatı mercek altına alınan Ronaldo, kol saatine verdiği ücret ile dikkat çekti.424 elmas taşı bulunan saat, pırlanta kaplı ve 24 ayar beyaz altından yapılmış. İşte Cristiano Ronaldo'nun kol saatinin dudak uçuklatan fiyatı...

10.06.2020 15:08 - Son Güncelleme: 10.06.2020 15:08
Cristiano Ronaldo'nun pırlanta kaplı kol saatinin fiyatı dudak uçuklattı! 424 elmas taşı bulunuyor

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun kol saatinin fiyatı herkesi şoke etti. Jacob & Co marka kol saati ile dikkat çeken Ronaldo'nun, kol saatine servet harcadığı ortaya çıktı

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Cristiano Ronaldo'nun pırlanta kaplı kol saatinin fiyatı dudak uçuklattı! 424 elmas taşı bulunuyor

Pırlanta kaplı, 424elmas taşın olduğu, 24 ayar beyaz altından yapılan saatin değeri 15.954.778 TL...

Cristiano Ronaldo'nun pırlanta kaplı kol saatinin fiyatı dudak uçuklattı! 424 elmas taşı bulunuyor
Cristiano Ronaldo'nun pırlanta kaplı kol saatinin fiyatı dudak uçuklattı! 424 elmas taşı bulunuyor
Cristiano Ronaldo'nun pırlanta kaplı kol saatinin fiyatı dudak uçuklattı! 424 elmas taşı bulunuyor

HÜLYA AVŞAR

Hülya Avşar, kolundaki saat için kesenin ağzını açtı. Avşar, değeri yaklaşık 200 bin lira olan Hublot Big Bang marka pırlanta taşlı saati ile dikkat çekti.

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