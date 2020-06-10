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Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman'ın Bamsı Beyrek'i Nurettin Sönmez'in annesi herkesi kendine hayran bıraktı

Atv ekranlarının reyting rekortmeni Kuruluş Osman dizisinde rol alan öncesinde Diriliş Ertuğrul'da da Bamsı Beyrek karakterine hayat veren Nurettin Sönmez, son dönemin dikkat çeken isimleri arasında yer aldı. Oyunculuğu ve karizması ve gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Bamsı Beyrek - Nurettin Sönmez, Diriliş Ertuğrul'dan sonra Diriliş Osman'da da tahtını korudu ve sevilen karakterlerinden biri haline dönüştü. 42 yaşındaki başarılı oyuncu bu kadar göz önünde olmasına rağmen özel hayatını başarılı bir şekilde muhafaza ediyor. Oyuncu geride bıraktığımız günlerde annesi Meral Hanım'ın fotoğrafını paylaştı. Nurettin Sönmez'in annesi herkesi kendine hayran bıraktı. İşte başta Kuruluş Osman'ın Bamsı'sı Nurettin Sönmez olmak üzere ünlülerin anneleri.

10.06.2020 14:47 - Son Güncelleme: 10.06.2020 14:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





