Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman'ın Bamsı Beyrek'i Nurettin Sönmez'in annesi herkesi kendine hayran bıraktı
Atv ekranlarının reyting rekortmeni Kuruluş Osman dizisinde rol alan öncesinde Diriliş Ertuğrul'da da Bamsı Beyrek karakterine hayat veren Nurettin Sönmez, son dönemin dikkat çeken isimleri arasında yer aldı. Oyunculuğu ve karizması ve gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Bamsı Beyrek - Nurettin Sönmez, Diriliş Ertuğrul'dan sonra Diriliş Osman'da da tahtını korudu ve sevilen karakterlerinden biri haline dönüştü. 42 yaşındaki başarılı oyuncu bu kadar göz önünde olmasına rağmen özel hayatını başarılı bir şekilde muhafaza ediyor. Oyuncu geride bıraktığımız günlerde annesi Meral Hanım'ın fotoğrafını paylaştı. Nurettin Sönmez'in annesi herkesi kendine hayran bıraktı. İşte başta Kuruluş Osman'ın Bamsı'sı Nurettin Sönmez olmak üzere ünlülerin anneleri.
BÖYLE GENÇ ANNE Mİ OLUR
Kuruluş Osman'ın parlayan isimlerinden biri Nurettin Sönmez. Önce Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Bamsı Beyrek karakteriyle gönüllere taht kuran Nurettin Sönmez, aynı karakteri Kuruluş Osman'da da devam ettirdi. Özel hayatını gizli tutan Nurettin Sönmez'in annesini görenler şaştı kaldı. İşte başta Nurettin Sönmez olmak üzere ünlülerin anneleri.