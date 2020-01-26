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Sıla'nın paylaşımına tepki yağdı! "Elazığ'da deprem oldu haberin var mı?"

Sıla Gençoğlu'nun Elazığ'da meydana gelen depremin ardından yaptığı paylaşıma tepkiler yağdı. Sıla Elazığ depremine duyarsız kalırken, sosyal medya hesabından yaptığı alkollü paylaşım vatandaşları sinirlendirdi. Sıla'ya "Deprem oldu, insanlar öldü haber var mı?" mesajları atıldı. Duyarsız davranışı nedeniyle hedef olan Sıla, Türkiye'nin tek yürek olduğu acı dolu günlerde alkollü fotoğrafıyla kutlama yapmayı seçti.

26.01.2020 21:56 - Son Güncelleme: 26.01.2020 21:56
Sıla'nın paylaşımına tepki yağdı! Elazığ'da deprem oldu haberin var mı?

Cuma akşamı Elazığ merkezli deprem Türkiye'yi derinden etkiledi; Sıla hariç. Birçok ünlü yardım kampanyaları düzenlerken, Sıla'dan bugüne kadar ses çıkmamıştı. Sıla Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerini bile hayal kırıklığına uğrattı. Sıla alkollü bir kutlama fotoğrafı paylaşması sonrası tepki çekti.

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Sıla'nın paylaşımına tepki yağdı! Elazığ'da deprem oldu haberin var mı?

İşte Sıla'nın o paylaşımı. "Doğrulanmış Benim biricik Tubi'm o. İyi gün, kötü gün, vasat gün, sır gün (!) Her daim iyi ikili olacağız. Bir de dün 30'una bastı, iyi mi!"

Sıla'nın paylaşımına tepki yağdı! Elazığ'da deprem oldu haberin var mı?

Sıla'ya kısa sürede yüzlerce tepkili yorum geldi.

Sıla'nın paylaşımına tepki yağdı! Elazığ'da deprem oldu haberin var mı?

İşte Türkiye'nin yasa büründüğü günlerde kutlama mesajı yayımlayan Sıla'ya gelen tepkili mesajlardan bazıları...

Sıla'nın paylaşımına tepki yağdı! Elazığ'da deprem oldu haberin var mı?
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