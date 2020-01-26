Sıla'nın paylaşımına tepki yağdı! "Elazığ'da deprem oldu haberin var mı?"

Sıla Gençoğlu'nun Elazığ'da meydana gelen depremin ardından yaptığı paylaşıma tepkiler yağdı. Sıla Elazığ depremine duyarsız kalırken, sosyal medya hesabından yaptığı alkollü paylaşım vatandaşları sinirlendirdi. Sıla'ya "Deprem oldu, insanlar öldü haber var mı?" mesajları atıldı. Duyarsız davranışı nedeniyle hedef olan Sıla, Türkiye'nin tek yürek olduğu acı dolu günlerde alkollü fotoğrafıyla kutlama yapmayı seçti.

26.01.2020 21:56 - Son Güncelleme: 26.01.2020 21:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





