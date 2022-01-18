Pelin Öztekin'in bikinili pozu sosyal medyayı salladı yorum yağdı! 93 kilo vermişti son hali ortalığı yıktı geçti "Çok güzel zayıfladınız"
Pelin Öztekin'in bikinili pozu sosyal medya gündeminde. 93 kilo vererek dikkatleri üzerine çeken Pelin Öztekin Instagram'ı aktif kullanıyor. Merhum Rasim Öztekin'in oyuncu kızı Pelin Öztekin, 2014 yılında 153 kiloyken mide küçültme ameliyatı olarak bambaşka biri olan Öztekin yazı özledi. Öztekin yaz aylarında verdiği bikinili pozunu paylaştı kısa sürede gündem oldu. İşte 93 kilo veren Pelin'in son hali...
18.01.2022 10:28
- Son Güncelleme: 18.01.2022 10:33
"ÇOK GÜZEL ZAYIFLADINIZ"
Pelin Öztekin'in bikinili pozu sosyal medyayı salladı yorum yağdı! 93 kilo vermişti, son hali ortalığı yıktı geçti.
Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, 2014 yılında 153 kiloyken önemli bir karar verdi ve mide küçültme ameliyatı olmuştu. 6 ayda 53 kilo veren oyuncu, ardından 25 kilo daha vererek toplamda 93 kiloya veda edip 60 kiloya inmişti.
Verdiği 93 kilo ile fit bir vücuda kavuşan ve günlerce gündem olan Pelin Öztekin Instagram paylaşımları ile dikkat çekiyor.
Çok Güzel Hareketler Bunlar ile tanındıktan sonra pek çok dizide boy gösteren Pelin Öztekin, sosyal medyada ilgi odağı oldu. Soğuk kış günlerinde yaza özlem duyan Pelin Öztekin bikinili bir pozunu paylaştı.