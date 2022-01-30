Coşkun Sabah'ın başına gelmeyen kalmadı fena dolandırıldı! Tavuk çiftliği kurmuştu ünlü isim yumurta işinden bakın ne kadar zarar etti...

Sabah, açıklamasında "14 bin tavuktan aylarca zarar ettik. Meğer güvendiğim kişi beni dolandırmış. Yumurtaları hep el altından satmış! Hemen kestim biletini. Çok şükür işleri yoluna koydum. Şimdi 14 bin tavuktan günlük ortalama 12 bin yumurta üretiyoruz. Artık bu işte daha tecrübeliyim ve akıllandım." dedi.