Pınar Altuğ Yağmur Atacan'la yatak odası sırlarını 'yaş ilerledikçe...' diyerek ifşa etmişti! Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i ve eşi meğer...
Pınar Altuğ Yağmur Atacan'la yatak odası sırlarını 'yaş ilerledikçe...' diyerek ifşa etmişti! Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i ve eşi Yağmur Atacan'ın yaş farkı bir kez daha sosyal medya gündeminde. Yağmur Atacan ile evliliklerinde 14 yılı geride bırakan Pınar Altuğ, Instagram hesabında kızı Su Atacan'ın doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. Kızının doğum günü pastasının önünce çekilen bir fotoğrafını yayınlayan Altuğ'un paylaşımı, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı. Yağmur Atacan ile arasındaki yaş fark nedeniyle sık sık eleştirilere maruz kalan güzel oyuncu Pınar Altuğ, hayatımıza girdiğinde 17 yaşındaydı. Kariyerine mankenlikle başladı, sonra Türkiye Güzeli seçildi... Hafızalara 'Çocuklar Duymasın' dizisinde canlandırdığı Meltem rolüyle kazındı. Oyuncu Yağmur Atacan'la yaptığı evlilik, aralarındaki yaş farkı yüzünden hep magazin haberlerine konu oldu. Peki, gelen çirkin yorumlara verdiği yanıtlarla dikkat çeken ve olumsuz yorumları artık umursamadığını ifade eden Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan kaç yaşında?
30.01.2022 13:07
- Son Güncelleme: 30.01.2022 13:12
Pınar Altuğ Yağmur Atacan'la yatak odası sırlarını 'yaş ilerledikçe...' diyerek ifşa etmişti! Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i ve eşi Yağmur Atacan'ın yaşı merak konusu oldu.
Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan, 14 yıl önce nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift, 2009 yılında ise kızları Su'yu kucaklarına alarak ilk kez anne-babalık duygusunu tatmıştı.