Coşkun Sabah ilk kez bu kadar net konuştu 'Hülya Avşar askerdeyken beni akadaşım Tanju Çolak'la aldattı' Defterler aralandı
Bir döneme damga vuran ihanet skandalı yenidenmagazin gündeminde. Daha önce de gündeme gelen Hülya Avşar'ın askerdeyken Coşkun Sabah'ı Tanju Çolak'la aldattı itirafları, Sabah'ın yeni açıklamalarıyla yeniden gündemde. Coşkun Sabah, askerdeyken Hülya Avşar'ın kendisini Tanju Çolak ile aldattığını söyledi. O dönem çok üzüldüğünü söyleyen Sabah, Tanju Çolak ile görüşmeye devam ettiğini Avşar'ı da affettiğini belirtti.
Coşkun Sabah, askerdeyken Hülya Avşar'ın kendisini Tanju Çolak ile aldattığını söyledi. O dönem çok üzüldüğünü söyleyen Sabah, Tanju Çolak ile görüşmeye devam ettiğini Avşar'ı da affettiğini belirtti.
Gökay Kalaycıoğlu'nun "Ben askere giderken Hülya Avşar tarafından aldatıldım." demiştiniz. Hep Hülya Avşar'ın aldattığı konuşuldu, işin Coşkun sabah tarafı hiç konuşulmadı." sorusu üzerine Coşkun Sabah yıllar süren suskunluğunu bozdu.
"ÇOK ÜZÜLDÜM"
"Üzüldüm tabii. Çok üzüldüm. O günleri çok açmayalım. Hangi erkek üzülmez. Askerlikten sonra yüz yüze gelmek istemedim. Kolay bir şey değil. Atlattık. Allah sabrını veriyor." diyen Coşkun Sabah, ihanetin ardından Hülya Avşar'ı affettiğini de dile getirdi.
Ben çapkın biri değilim. Beni bulan kişi Hülya Avşar'dı. Birkaç kez beni izlemeye gelmişti, sonra da aradı" şeklinde konuştu.