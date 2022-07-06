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Haberler Magazin Coşkun Sabah ilk kez bu kadar net konuştu 'Hülya Avşar askerdeyken beni akadaşım Tanju Çolak'la aldattı' Defterler aralandı

Coşkun Sabah ilk kez bu kadar net konuştu 'Hülya Avşar askerdeyken beni akadaşım Tanju Çolak'la aldattı' Defterler aralandı

Bir döneme damga vuran ihanet skandalı yenidenmagazin gündeminde. Daha önce de gündeme gelen Hülya Avşar'ın askerdeyken Coşkun Sabah'ı Tanju Çolak'la aldattı itirafları, Sabah'ın yeni açıklamalarıyla yeniden gündemde. Coşkun Sabah, askerdeyken Hülya Avşar'ın kendisini Tanju Çolak ile aldattığını söyledi. O dönem çok üzüldüğünü söyleyen Sabah, Tanju Çolak ile görüşmeye devam ettiğini Avşar'ı da affettiğini belirtti.

06.07.2022 15:49 - Son Güncelleme: 06.07.2022 15:49
Coşkun Sabah ilk kez bu kadar net konuştu ’Hülya Avşar askerdeyken beni akadaşım Tanju Çolak’la aldattı’ Defterler aralandı

Coşkun Sabah, askerdeyken Hülya Avşar'ın kendisini Tanju Çolak ile aldattığını söyledi. O dönem çok üzüldüğünü söyleyen Sabah, Tanju Çolak ile görüşmeye devam ettiğini Avşar'ı da affettiğini belirtti.

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Coşkun Sabah ilk kez bu kadar net konuştu ’Hülya Avşar askerdeyken beni akadaşım Tanju Çolak’la aldattı’ Defterler aralandı

Gökay Kalaycıoğlu'nun "Ben askere giderken Hülya Avşar tarafından aldatıldım." demiştiniz. Hep Hülya Avşar'ın aldattığı konuşuldu, işin Coşkun sabah tarafı hiç konuşulmadı." sorusu üzerine Coşkun Sabah yıllar süren suskunluğunu bozdu.

Coşkun Sabah ilk kez bu kadar net konuştu ’Hülya Avşar askerdeyken beni akadaşım Tanju Çolak’la aldattı’ Defterler aralandı

"ÇOK ÜZÜLDÜM"

"Üzüldüm tabii. Çok üzüldüm. O günleri çok açmayalım. Hangi erkek üzülmez. Askerlikten sonra yüz yüze gelmek istemedim. Kolay bir şey değil. Atlattık. Allah sabrını veriyor." diyen Coşkun Sabah, ihanetin ardından Hülya Avşar'ı affettiğini de dile getirdi.

Coşkun Sabah ilk kez bu kadar net konuştu ’Hülya Avşar askerdeyken beni akadaşım Tanju Çolak’la aldattı’ Defterler aralandı

Tanju Çolak ile görüştüğünü söyleyen Sabah, "Tanju benim arkadaşımdı. Biz uygar insanlarız. Bu durumları aştık. Bizim dünyamızda her şey var. Mesleği yaparken de bu anlayışta olmak lazım.

Coşkun Sabah ilk kez bu kadar net konuştu ’Hülya Avşar askerdeyken beni akadaşım Tanju Çolak’la aldattı’ Defterler aralandı

Ben çapkın biri değilim. Beni bulan kişi Hülya Avşar'dı. Birkaç kez beni izlemeye gelmişti, sonra da aradı" şeklinde konuştu.

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