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Haberler Magazin Bebek göründü! İkinci kez anne olacak olan Fahriye Evcen'in büyüyen karnıyla ilk pozu! Burak Özçivit dünyayı ayağına serdi

Bebek göründü! İkinci kez anne olacak olan Fahriye Evcen'in büyüyen karnıyla ilk pozu! Burak Özçivit dünyayı ayağına serdi

Çalıkuşu dizi setinde başlayan arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen Burak ile Fahriye, 2017 yılında dünyaevine girdi. Mutlu evliliklerini 2019 yılında dünyaya gelen evlatları Karan ile taçlandıran ikili şimdilerde ikinci bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor. 800 yıllık tarihi geçmişe sahip hayalet köyde oğulları Karan ile kafa dinlemeye giden ünlü çift şu sıralar oldukça heyecanlı. Fahriye Evcen ailesi ile Bodrum'a gitti. Tatil sırasında hayranlarını kırmayarak fotoğraf çektiren Fahriye Evcen'in belirginleşen karnı dikkatlerden kaçmadı.

06.07.2022 15:14 - Son Güncelleme: 06.07.2022 15:14
Bebek göründü! İkinci kez anne olacak olan Fahriye Evcen’in büyüyen karnıyla ilk pozu! Burak Özçivit dünyayı ayağına serdi

'Çalıkuşu' dizisinde tanışıp, aşk yaşamaya başlayan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çifti, 2017'de nikah masasına oturdu. 2019 yılında çocukları Karan'ı kucaklarına alarak, ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşayan çift, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor.

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Bebek göründü! İkinci kez anne olacak olan Fahriye Evcen’in büyüyen karnıyla ilk pozu! Burak Özçivit dünyayı ayağına serdi

Geçtiğimiz günlerde mutlu birliktelikleri devam eden oyuncu çiftten Fahriye Evcen'in hamile olduğu iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Güzel oyuncunun 2,5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Bebeklerinin cinsiyeti henüz belli olmayan çift, bebek müjdesi hakkında henüz bir açıklama yapmamıştı.

Bebek göründü! İkinci kez anne olacak olan Fahriye Evcen’in büyüyen karnıyla ilk pozu! Burak Özçivit dünyayı ayağına serdi

Bebek haberleri sonrasında Bodrum'da objektiflere yakalanan ünlü çift, basın mensuplarının 'Neler hissediyorsunuz?' sorusuna şu sözlerle yanıt vermişti:

Bebek göründü! İkinci kez anne olacak olan Fahriye Evcen’in büyüyen karnıyla ilk pozu! Burak Özçivit dünyayı ayağına serdi

Biz de yeni öğrendik. İnanılmaz heyecanlıyız. Çok sevindik. O kadar yeni ki Karan'a bile söyleme fırsatımız olmadı. Hatta gördüğünüz gibi yolu bile şaşırdım kapalı yola girdim farkında olmadan.

Bebek göründü! İkinci kez anne olacak olan Fahriye Evcen’in büyüyen karnıyla ilk pozu! Burak Özçivit dünyayı ayağına serdi

"UYKUSUZ GECELERE ALIŞKINIM"

"Daha haberi yeni almışız" diyen oyuncu çift, "Kız mı olsun erkek mi olsun?' modunda değiliz, sağlıklı, vatana millete hayırlı evlat olsun yeterli. Ben zaten uykusuz gecelere alışkınım. Karan ile stajımı tamamladım" ifadelerini kullandı.

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