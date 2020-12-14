Yıldız Tilbe'nin boyu kadar kızı olduğunu görenler inanamıyor! Torunlarını duyanlar ise ikinci şoku yaşıyor...

Bir nesilin şarkıları ile büyüdüğü Yıldız Tilbe'nin yıllar içinde neredeyse hiç değişmemesi ise dikkatlerden kaçmıyor. Tarzı ve hayata karşı duruşu ile kendine has özellikleri olan Yıldız Tilbe'nin bir anneanne olduğunu ilk defa öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemiyorlar.