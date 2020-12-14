Yıldız Tilbe'nin boyu kadar kızı olduğunu görenler inanamıyor! Torunlarını duyanlar ise ikinci şoku yaşıyor...
Türkiye'nin usta sanatçılarından 54 yaşındaki Yıldız Tilbe bir yandan da sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirir oldu son dönemde. Yaptığı şarkılar ve sanatçı dostlarına verdiği söz-bestelerle Türk müziğinin köşe taşlarından biri olan Yıldız Tilbe için bir nesil onunla büyüdü desek yalan olmaz. Kendine has duruşuyla çok konuşulan Yıldız Tilbe'nin boyu kadar bir kızı üstüne üstlük torunları olduğunu duyanlar inanamıyor. Özellikle Yıldız Tilbe'nin kızı Sezen Burçin'in annesine olan benzerliği 'Yok artık' dedirten cinsten. Ana-kız yan yana gelince ise abla-kardeş gibi duruyor. İşte Yıldız Tilbe'nin kızı Sezen Burçin Can ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin çocukları...
14.12.2020 09:39
- Son Güncelleme: 14.12.2020 09:39
Yıldız Tilbe'nin çok sevdiği Sezen Aksu'nun ismini verdiği kızı Sezen Burçin'in annesine benzerliği ise dikkatlerden kaçmıyor. Şarkıcı Yıldız Tilbe'nin Güngör Karahan'dan olan kızı Sezen Burçin Can, çocukları Seyran ve Samira'nın anneanneleri ile olan fotoğraflarını sık sık Instagram'da takipçileriyle paylaşıyor. İşte Yıldız Tilbe'nin kızı Sezen Burçin Can ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin çocukları...
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