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Alemin Kralı'nın Oben'i Birsu Demir'in son hali sosyal medyayı salladı! 'Dua Lipa'nın ikizi gibi olmuşsun...'

Alemin Kralı'nın Oben'i Birsu Demir'in son hali sosyal medyayı salladı! Alemin Kralı dizisi bir dönem büyük bir beğeniyle takip ediliyordu. Atv ekranlarında yayınlanan gülme rekorları kıran dizide; Şafak Sezer, Oya Başar ve Evrim Akın gibi isimlerin rol alıyordu. Alemin Kralı'nda çocuk oyuncu olan ve Oben karakterine hayat veren Birsu Demir, büyüdü, güzel bir genç kız oldu. 14 Mayıs 1999 doğumlu Birsu Demir, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. Birsu Demir'in son halini görenler, 1995 doğumlu İngiliz-Arnavut asıllı şarkıcı Dua Lipa'ya benzetti. İşte başta Alemin Kralı'nın Oben'i Birsu Demir olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimi.

14.12.2020 12:30 - Son Güncelleme: 14.12.2020 12:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





