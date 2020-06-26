Coşkun Sabah: Geçinemiyorum dediğimi ispat edene 1 milyon dolar vereceğim!
Coşkun Sabah, yeni şarkısı 'Yalan Yıllar'ın tanıtımı için basın toplantısı düzenledi. Toplantıda dikkat çeken açıklamalarda bulunan Coşkun Sabah, eleştiri yağmuruna tutulan "Geçinemiyorum" açıklaması hakkında, "Bu kelimeyi demedim. Söylediğimi ispat edene noter huzurunda 1 milyon dolar vereceğim" dedi.
Güçlü sesi ve besteleriyle Türk müziğinin önemli isimlerinden biri olan Coşkun Sabah, yeni şarkısı 'Yalan Yıllar'ı düzenlediği basın toplantısı ile tanıttı. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada tepki çeken açıklamasının çarpıtıldığını savunan usta sanatçı, "Benim ağzımdan 'geçinemiyorum' kelimesi çıkmadı" derken, bu sözleri ispat edene noter huzurunda para vereceğini duyurdu.
Coşkun Sabah, önceki gün düzenlenen basın toplantısında, tek şarkılık single albümündeki 'Yalan Yıllar' şarkısının tanıtımını yaptı. Corona virüs nedeniyle sokağa çıkamadığı günlerde yakın çevresinin geçmiş yıllara duydukları özlemi anlattıklarını belirten Coşun Sabah, "Arkadaşlarım geçmişe özlem duyuyorlar. Oysa o yıllar yaşandı ve bitti. Kısacası tabir yerindeyse yalan oldular. Bana çok ilginç ve güncel geldi. Ben de sözlerini yazıp şarkı yaptım" dedi.