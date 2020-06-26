Coşkun Sabah: Geçinemiyorum dediğimi ispat edene 1 milyon dolar vereceğim!

"95 TANE ÇOCUĞU OLAN BABA GİBİYİM"

Şimdiye kadar herkesin dilinde olan 95 tane şarkı yaptığını belirten sanatçı "Şarkılarım çocuklarım gibidir. 95 tane çocuğu olan bir baba gibiyim. Şimdi bu lafımı da yanlış anlarlar ve '95 çocuğum var' diye yazarlar" ifadelerini kullandı.

