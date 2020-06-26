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Acun Ilıcalı ile Aleyna Tilki yemeğe çıktı! Aleyna Tilki O Ses Türkiye jürisi mi olacak?
Acun Ilıcalı ile Aleyna Tilki yemeğe çıktı! Aleyna Tilki O Ses Türkiye jürisi mi olacak?
Acun Ilıcalı ve Aleyna Tilki, önceki gün Bebek'te bir araya geldi. İkili buluşmaları hakkında bir açıklamada bulunmazken, görüşmeleri 'Aleyna Tilki O Ses Türkiye jürilerinden mi olacak?' 'Sürpriz bir proje mi var?' gibi soruları da beraberinde getirdi. Tilki, karantina süreci hakkında, "Bu süreçte hayata karşı çok fazla kıymet bilmiyormuşum onu anladım." sözleri ile dikkat çekmişti.
26.06.2020 10:59
- Son Güncelleme: 26.06.2020 10:59
Şarkıları ve sosyal medya paylaşımlarıyla son yılların en çok konuşulan şarkıcılarından olan Aleyna Tilki, Acun Ilıcalı ile sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi.
İkili buluşmaları hakkında bir açıklama yapmazken, "Sürpriz bir proje mi? sorusu akıllara geldi.
"KIYMET BİLMİYORMUŞUM"
Ayaküstü kendisine yöneltilen soruları cevaplayan popçu, "En çok sahneye çıkmayı özledim. Kıymet bilmiyormuşum onu anladım bu süreçte" ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Kadir Güneş ile görüntülenmeleri hatırlatılan Aleyna Tilki, "Böyle konuları değil, bana doğayı, corona virüsü sorun" dedi.
Koronavirüs salgını ile ilgili olarak 20 yaşındaki şarkıcı, "Çok insan kaybettik onun üzüntüsü çok büyük ama pozitif tarafından bakarsak, evren bize mesaj veriyor. Bize 'evinize kapanın, doğayı sizsiz bir seyredin, hayvanlar sizsiz daha mutlu gözüküyor görün' diye mesaj veriyor aslında. Ama bana çok yabancı gelmedi bu süreç. ABD'deyken çok yalnız başıma evde kalıyordum" şeklinde konuştu.
"KENDİ YAZDIĞIM FİLMDE ROL ALMAK İSTİYORUM"
Çok sayıda oyunculuk teklifi aldığını belirten Tilki, "Çok oyunculuk teklifi geliyor ama ben kendi yazdığım senaryoda oynamak istiyorum. Bir sürü senaryom var. Belki bir gün yönetmenliğimi Ferzan Özpetek yapar, ben de yazar ve oynarım" dedi.