Çoraplarınızı yanlış yıkıyorsunuz! Mikrobiyolog uyardı: Bu yöntemle ütülemeden mikroplardan kurtulmak imkansız

🧻 AYNI RİSK HAVLULAR İÇİN DE GEÇERLİ!

Dr. Freestone'un uyarıları sadece çoraplarla sınırlı değil. Havlular da su, sıcaklık, oksijen ve ölü deri kalıntılarıyla mikrop üremesi için mükemmel bir ortam sunuyor. Islak havluların çamaşır sepetinde bekletilmesi, kokuşmaya ve bakteri çoğalmasına davetiye çıkarıyor. Bu nedenle havlular ya doğrudan yıkanmalı ya da öncesinde kurutulmalı.

Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi