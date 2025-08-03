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Çoraplarınızı yanlış yıkıyorsunuz! Mikrobiyolog uyardı: Bu yöntemle ütülemeden mikroplardan kurtulmak imkansız

Leicester Üniversitesi'nden mikrobiyolog Dr. Primrose Freestone, çoğu kişinin çoraplarını yanlış yıkadığını ve bu nedenle potansiyel olarak tehlikeli bakteri ve mantarların ayak sağlığını tehdit ettiğini açıkladı.

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Ayaklarımızın 'bakteri ve mantarların minyatür bir yağmur ormanı' olduğunu belirten uzman, doğru yıkama ve ütüleme yöntemleriyle bu risklerin büyük ölçüde önlenebileceğini söylüyor.

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👣 AYAKLAR BAKTERİ YUVASI: 12 SAATTE MİKROP DOLUYOR

Dr. Freestone'a göre, çoraplar yalnızca 12 saat giyildikten sonra bile giysiler arasında en fazla bakteri ve mantar taşıyan parça haline geliyor. Bunun temel nedeni, ayaklarımızın sıcak, nemli ve karanlık yapısının mikrobiyal üreme için ideal bir ortam sunması. Parmak aralarındaki ter bezleri de bu üreme alanlarını destekliyor.

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Ayrıca çoraplar; toprak, toz, su, evcil hayvan tüyü gibi dış çevreden mikrop toplayarak adeta bir "mikrobiyal sünger" görevi görüyor. Bu da onları yalnızca kendi mikrobiyotanızla değil, dış çevreden gelen patojenlerle de tehlikeli hale getiriyor.

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🧼 DOĞRU ÇORAP YIKAMA RUTİNİ NASIL OLMALI?

Mikrobiyolog Dr. Freestone'un önerdiği hijyen adımları şöyle:

  • Çoraplarınızı ters çevirerek yıkayın: Böylece ter ve deri kalıntıları daha etkili temizlenir.

  • Enzim bazlı deterjan kullanın: Liflerin arasındaki bakterileri parçalamaya yardımcı olur.

  • En az 60°C'de yıkayın: Ayak sıcaklığında yaşayan mikroplar ancak bu ısıda etkisiz hale gelir.

  • Ütülemeyi atlamayın: Yüksek ısı, yıkamada kalan bakteri ve mantarları öldürmede kritik rol oynar. Buharlı ütü daha da etkili olabilir.

Dr. Freestone, özellikle çamaşır makinesinin yeterince yüksek sıcaklığa ulaşamadığı durumlarda ütülemenin şart olduğunu belirtiyor.

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⚠️ TEHLİKE BÜYÜK: AYAK MANTARI, SİĞİL, TOKSİK ŞOK…

Uzman, çoraplarda bulunan mikroorganizmaların sadece kötü kokuya yol açmakla kalmadığını, aynı zamanda ciddi sağlık sorunlarına da neden olabileceğini söylüyor. Ayaklarda yaşayan bakteriler arasında şunlar yer alıyor:

  • Staphylococcus: Ciltte apselere ve şişliklere neden olur, ciddi durumlarda kan zehirlenmesi ve toksik şok sendromuna yol açabilir.

  • Candida: Mantar enfeksiyonlarının başlıca nedenlerinden biri.

  • Aspergillus: Solunum yolu hastalıklarına yol açabilir.

  • HPV (İnsan papilloma virüsü): Siğillere neden olur, çorapla zemine temas sonucu başkalarına da bulaşabilir.

Çorapların hijyenik olmayan yıkanması bu patojenlerin yaşamasına ve bulaşmasına neden olabiliyor. Özellikle ev içinde yere temas eden çoraplar, bu mikropları farklı yüzeylere taşıyabiliyor.

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☣️ KİRLİ ÇORAPLAR HASTANE MİKROPLARINI BİLE TAŞIYABİLİYOR

Hastanelerde yapılan araştırmalar, hastaların giydiği çorapların zemindeki mikropları yatağa taşıdığını ve bunların arasında antibiyotik direncine sahip bakterilerin de bulunduğunu ortaya koydu. Bu, evdeki hijyen açısından da önemli bir tehdit oluşturuyor.

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🧺 ÇAMAŞIR MAKİNESİNDE SICAKLIK YETERLİ Mİ?

Dr. Freestone'un laboratuvar deneylerine göre, 30-40°C sıcaklıktaki yıkamalar yetersiz kalıyor. Çoraplar bu sıcaklıklarda "temiz gibi" görünse de, aslında mikroskobik düzeyde birçok bakteriyi barındırmaya devam ediyor.

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Uzman bu konuda şöyle diyor:

"Benim çoraplarım antibakteriyel deterjanla sıcak suda yıkandı ve ardından sıcak ütüyle temizlendi. Artık ayaklarım gibi pırıl pırıllar!"

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🧻 AYNI RİSK HAVLULAR İÇİN DE GEÇERLİ!

Dr. Freestone'un uyarıları sadece çoraplarla sınırlı değil. Havlular da su, sıcaklık, oksijen ve ölü deri kalıntılarıyla mikrop üremesi için mükemmel bir ortam sunuyor. Islak havluların çamaşır sepetinde bekletilmesi, kokuşmaya ve bakteri çoğalmasına davetiye çıkarıyor. Bu nedenle havlular ya doğrudan yıkanmalı ya da öncesinde kurutulmalı.

Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi