Çoraplarınızı yanlış yıkıyorsunuz! Mikrobiyolog uyardı: Bu yöntemle ütülemeden mikroplardan kurtulmak imkansız

⚠️ TEHLİKE BÜYÜK: AYAK MANTARI, SİĞİL, TOKSİK ŞOK…
Uzman, çoraplarda bulunan mikroorganizmaların sadece kötü kokuya yol açmakla kalmadığını, aynı zamanda ciddi sağlık sorunlarına da neden olabileceğini söylüyor. Ayaklarda yaşayan bakteriler arasında şunlar yer alıyor:
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Staphylococcus: Ciltte apselere ve şişliklere neden olur, ciddi durumlarda kan zehirlenmesi ve toksik şok sendromuna yol açabilir.
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Candida: Mantar enfeksiyonlarının başlıca nedenlerinden biri.
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Aspergillus: Solunum yolu hastalıklarına yol açabilir.
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HPV (İnsan papilloma virüsü): Siğillere neden olur, çorapla zemine temas sonucu başkalarına da bulaşabilir.
Çorapların hijyenik olmayan yıkanması bu patojenlerin yaşamasına ve bulaşmasına neden olabiliyor. Özellikle ev içinde yere temas eden çoraplar, bu mikropları farklı yüzeylere taşıyabiliyor.