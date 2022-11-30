ÇÖP ADAM 1. BÖLÜM CANLI İZLE Star TV- Youtube| Çöp Adam ilk bölümü kesintisiz, full, HD, tek parça canlı izle! 30 Kasım Star canlı linki
Çöp Adam 1. bölümüyle bu akşam Star TV'de yayınlanacak. Gülseren Budayıcıoğlu imzasını taşıyan dizinin başrolünde Elçin Sangu ve Engin Altan Düzyatan yer alıyor. İşte Çöp Adam ilk bölümü kesintisiz, full, HD, tek parça canlı izleme ekranı! 30 Kasım Star canlı linki...
Merakla beklenen Çöp Adam dizisi ilk bölümüyle bu akşam Star'da ekrana gelecek. Dizinin hikayesinde imzası bulunan Gülseren Budayıcıoğlu dizi hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Diziyi canlı izlemek isteyen seyirciler link arıyor. İşte ÇÖP ADAM 1. BÖLÜM CANLI İZLEME LİNKİ ve Budayıcıoğlu'nun açıklamaları...
ÇÖP ADAM DİZİSİ 1. BÖLÜMÜYLE 30 KASIM 2022 (BUGÜN) STAR'DA EKRANA GELECEK!
Çöp Adam dizisi saat 20:00'da ilk bölümüyle seyircinin beğenisine sunulacak.
Dizinin reyting sonuçları yarın belli olacak. Gülseren Budayıcıoğlu sosyal medyadan yayın öncesi açıklamalarda bulundu.
"BENİM HİKAYELERİM HEP ÇOCUKLUKTAN BAŞLAR"
Budayıcıoğlu yaptığı açıklamada, "Merhaba sevgili arkadaşlarım, umarım hepiniz iyisinizdir. Ben iyiyim ama çok heyecanlıyım, biliyorsunuz bu akşam Star TV'de benim hikayelerimden yeni dizimiz Çöp Adam başlıyor. Benim hikayelerim hep çocukluktan başlar. Çünkü çocuklukta yaşadıklarımız, zihnimize yazılanlar aslında kaderimizi yazıyor" dedi.