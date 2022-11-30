ÇÖP ADAM 1. BÖLÜM CANLI İZLE Star TV- Youtube| Çöp Adam ilk bölümü kesintisiz, full, HD, tek parça canlı izle! 30 Kasım Star canlı linki

"BENİM HİKAYELERİM HEP ÇOCUKLUKTAN BAŞLAR"

Budayıcıoğlu yaptığı açıklamada, "Merhaba sevgili arkadaşlarım, umarım hepiniz iyisinizdir. Ben iyiyim ama çok heyecanlıyım, biliyorsunuz bu akşam Star TV'de benim hikayelerimden yeni dizimiz Çöp Adam başlıyor. Benim hikayelerim hep çocukluktan başlar. Çünkü çocuklukta yaşadıklarımız, zihnimize yazılanlar aslında kaderimizi yazıyor" dedi.