Selin Yeninci vücudunu saran mini elbisesiyle boy gösterdi! Sosyal medya onu konuştu! Bir Zamanlar Çukurova’nın Saniye’siydi...
Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Saniye karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Selin Yeninci, katıldığı bir davette verdiği iddialı pozları Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Vücudunu saran siyah mini elbisesiyle davette boy gösteren ünlü oyuncunun paylaşımı, kısa sürede çok sayıda sosyal medya kullanıcısının dikkatini çekti. İşte Selin Yeninci'nin soyal medyaya damga vuran o pozu...
30.11.2022 19:34 - Son Güncelleme: 30.11.2022 20:30
Ünlü oyuncu Selin Yeninci, başrolünü Hilal Altınbilek'in üstlendiği Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Saniye karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu.
Selin Yeninci, katıldığı bir davette verdiği iddialı pozları Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.