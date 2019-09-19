Çok sevdim yalan oldu şarkısıyla ünlenen Fatih Bulut'a milyonluk ihtarname şoku!

Sanatçı Fatih Bulut, popüler olması ile müvekkilim Mehmet Adıgüzel ile yaptığı sözleşme hükümlerine tamamen aykırı davranmaya başlamıştır. Sözleşmenin içeriği incelendiğinde, sözleşmenin ihlali halinde cezai şart olarak 100 bin lira ve her izinsiz katıldığı ve seslendirdiği eser için 10 bin Euro cezai şart öngörülmüştür. Haksız kazanç nedeniyle Fatih Bulut'un tarafımıza 1 milyon lira tazminat ödemesi için ihtarda bulunduk.