Çok sevdim yalan oldu şarkısıyla ünlenen Fatih Bulut'a milyonluk ihtarname şoku!
Son günlerde sosyal medyada sıkça rastlanan "Çok sevdim yalan oldu" şarkısına klip çeken Fatih Bulut, 2008 yılında menajerlik anlaşması imzaladığı Mehmet Adıgüzel'den gelen ihtarname ile hayatının şokunu yaşadı. Kayseri'de uzun yıllar düğün salonlarında şarkı söyleyen Fatih Bulut, Mehmet Adıgüzel ile yaptığı sözleşmeye aykırı hareket edip başkasıyla anlaştığı ileri sürülerek 1 milyon liralık ihtarname ile karşı karşıya kaldı.
"Çok sevdim yalan oldu" şarkısına çektiği klip ile kısa sürede tanınan Fatih Bulut'a menajerlik anlaşması imzaladığı Mehmet Adıgüzel'den 1 milyonluk ihtarname gitti. Fatih Bulut ile menajerlik sözleşmesi bulunduğunu söyleyen Mehmet Adıgüzel, şarkıcının sözleşmeye aykırı şekilde başka bir menajerle anlaştığını ileri sürdü. Aynı zamanda söz yazarı olduğunu da söyleyen Adıgüzel, kendisine ait eserleri izinsiz kullandığını ileri sürdüğü şarkıcıya avukatı aracılığıyla 1 milyon liralık ihtarname yolladı. Adıgüzel'in avukatı Mehmet Pekmezci, şöyle konuştu:
Adıgüzel'in avukatı Mehmet Pekmezci, şöyle konuştu:
Son 1 aydır Fatih Bulut tarafından müzik listelerinde seslendiren eserlerin çoğu, söz yazarı besteci olan aynı zamanda da Fatih Bulut'un menajeri olan müvekkilim Mehmet Adıgüzel'e aittir. 2008 tarihinde menajerlik sözleşmesi imzalanmış ve halen yürürlüktedir.
Sanatçı Fatih Bulut, popüler olması ile müvekkilim Mehmet Adıgüzel ile yaptığı sözleşme hükümlerine tamamen aykırı davranmaya başlamıştır. Sözleşmenin içeriği incelendiğinde, sözleşmenin ihlali halinde cezai şart olarak 100 bin lira ve her izinsiz katıldığı ve seslendirdiği eser için 10 bin Euro cezai şart öngörülmüştür. Haksız kazanç nedeniyle Fatih Bulut'un tarafımıza 1 milyon lira tazminat ödemesi için ihtarda bulunduk.