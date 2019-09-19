Çocuklar Duymasın dizisinin Duygu'su Ayşecan Tatari son görüntüsü ile şaşırttı

Çocuklar Duymasın dizisi bir dönem reytingleri alt üst etmeyi başarmıştı. Çocuklar Duymasın dizisi dizisi karakterleri günümüzde hala ilgi görüyor. Çocuklar Duymasın dizisinin o zamanlar küçük yıldızı Havuç ile beraber Ayşecan Tatari idi. Yıllar sonra Çocuklar Duymasın dizisinin Duygu'su ortaya çıktı. Ayşecan Tatari, Çocuklar Duymasın dizisinde Duygu karakterini canlandırmıştı. Daha sonra Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su dizinin final yapması sonrası eğitimi için Amerika'ya gitti. Yıllar sonra yeniden başlayan Çocuklar Duymasın için gelen Duygu karakteri teklifini geri çeviren Ayşecan Tatari, eğitimi için Amerika'da kaldı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Ayşecan Tatari, yıllar sonraki haliyle herkesi şaşkına çevirdi.

19.09.2019 14:16 - Son Güncelleme: 19.09.2019 14:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





