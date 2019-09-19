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Çocuklar Duymasın dizisinin Duygu'su Ayşecan Tatari son görüntüsü ile şaşırttı

Çocuklar Duymasın dizisi bir dönem reytingleri alt üst etmeyi başarmıştı. Çocuklar Duymasın dizisi dizisi karakterleri günümüzde hala ilgi görüyor. Çocuklar Duymasın dizisinin o zamanlar küçük yıldızı Havuç ile beraber Ayşecan Tatari idi. Yıllar sonra Çocuklar Duymasın dizisinin Duygu'su ortaya çıktı. Ayşecan Tatari, Çocuklar Duymasın dizisinde Duygu karakterini canlandırmıştı. Daha sonra Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su dizinin final yapması sonrası eğitimi için Amerika'ya gitti. Yıllar sonra yeniden başlayan Çocuklar Duymasın için gelen Duygu karakteri teklifini geri çeviren Ayşecan Tatari, eğitimi için Amerika'da kaldı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Ayşecan Tatari, yıllar sonraki haliyle herkesi şaşkına çevirdi.

19.09.2019 14:16 - Son Güncelleme: 19.09.2019 14:16
Çocuklar Duymasın dizisinin Duygu'su Ayşecan Tatari son görüntüsü ile şaşırttı

Ayşecan Tatari Kimdir?

Ayşecan Tatari, 9 Mart 1989 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Tuğçe Tatari adında kız kardeşi vardır. Annesi ise sanatçı Aliye Uzunatağan'dır. İstanbul İtalyan Lisesi'nde eğitimini tamamlamıştır. Çocuklar Duymasın dizisinde "Duygu" karakterine hayat vererek hafızalara kazınmıştır.

Çocuklar Duymasın dizisinin Duygu'su Ayşecan Tatari son görüntüsü ile şaşırttı

ÖZEL HAYATI:

2017 yılında Şehir Tiyatroları oyuncularından olan Edip Tepeli ile New York'da dünyaevine girmiştir.

ROL ALDIĞI FİLMLER:

Tatar Ramazan Sürgünde (1992)

ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI:

2012 Sarı Ay

Çocuklar Duymasın dizisinin Duygu'su Ayşecan Tatari son görüntüsü ile şaşırttı

ROL ALDIĞI DİZİLER:

2000 Evdeki Yabancı
2003 Çocuklar Duymasın
2004 Çocuklar Ne Olacak
2015 Yılanların Öcü

Çocuklar Duymasın dizisinin Duygu'su Ayşecan Tatari son görüntüsü ile şaşırttı

Çocuklar Duymasın dizisinde Duygu karakterini canlandıran Ayşecan Tatari, yıllar sonra herkesin dikkatini çekti. Amerika'daki eğitimi için Çocuklar Duymasın'ın son döneminde yer almayan Ayşecan Tatari, son haliyle sevenlerini şaşkına çevirdi. Binlerce kişinin takip ettiği sosyal medya hesabından fotoğraflar paylaşan Ayşecan Tatari'nin erkek arkadaşı da merak konusu oldu.

Çocuklar Duymasın dizisinin Duygu'su Ayşecan Tatari son görüntüsü ile şaşırttı

Usta oyuncu Aliye Uzunatağan'ın kızı olan Ayşecan Tatari, eğitimini tamamladıktan sonra Türkiye'ye döndü. Sevgilisi Edip Tepeli ile paylaştığı fotoğraflarla sosyal medyayı salladı. Sevgilisi Edip Tepeli de kendisi gibi oyuncu.

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