Çocuklar Duymasın dizisinin Duygu'su Ayşecan Tatari son görüntüsü ile şaşırttı
Çocuklar Duymasın dizisi bir dönem reytingleri alt üst etmeyi başarmıştı. Çocuklar Duymasın dizisi dizisi karakterleri günümüzde hala ilgi görüyor. Çocuklar Duymasın dizisinin o zamanlar küçük yıldızı Havuç ile beraber Ayşecan Tatari idi. Yıllar sonra Çocuklar Duymasın dizisinin Duygu'su ortaya çıktı. Ayşecan Tatari, Çocuklar Duymasın dizisinde Duygu karakterini canlandırmıştı. Daha sonra Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su dizinin final yapması sonrası eğitimi için Amerika'ya gitti. Yıllar sonra yeniden başlayan Çocuklar Duymasın için gelen Duygu karakteri teklifini geri çeviren Ayşecan Tatari, eğitimi için Amerika'da kaldı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Ayşecan Tatari, yıllar sonraki haliyle herkesi şaşkına çevirdi.
Ayşecan Tatari Kimdir?
Ayşecan Tatari, 9 Mart 1989 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Tuğçe Tatari adında kız kardeşi vardır. Annesi ise sanatçı Aliye Uzunatağan'dır. İstanbul İtalyan Lisesi'nde eğitimini tamamlamıştır. Çocuklar Duymasın dizisinde "Duygu" karakterine hayat vererek hafızalara kazınmıştır.
Çocuklar Duymasın dizisinde Duygu karakterini canlandıran Ayşecan Tatari, yıllar sonra herkesin dikkatini çekti. Amerika'daki eğitimi için Çocuklar Duymasın'ın son döneminde yer almayan Ayşecan Tatari, son haliyle sevenlerini şaşkına çevirdi. Binlerce kişinin takip ettiği sosyal medya hesabından fotoğraflar paylaşan Ayşecan Tatari'nin erkek arkadaşı da merak konusu oldu.