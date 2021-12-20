Çok Güzel Hareketler'in yıldızı Safa Sarı bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanmadı işte Safa Sarı’nın memleketi...
Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın yıldızı Safa Sarı bakın aslen nereli çıktı! Genel sanat yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan'ın, sunuculuğunu Eser Yenenler'in yaptığı Çok Güzel Hareketler 2'de sergilediği oyunculuk performansıyla dikkat çeken Safa Sarı'nın hayatı merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun özellikle memleketi merak edilip araştırılmaya başlandı. İnternet kullanıcıları, "Safa Sarı aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. Sarı'nın memleketini duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Safa Sarı'nın memleketi...
20.12.2021 22:50
- Son Güncelleme: 20.12.2021 22:50
22 Haziran 1992 tarihinde dünyaya gelen Safa Sarı, Çok Güzel Hareketler 2 adlı eğlence programı ile adını geniş kitlelere duyurdu.
Oyunculuğuyla dikkat çeken Safa Sarı'nın hayatı da merak konusu oldu. İstanbul'da dünyaya gelen oyuncunun özellikle memleketi merak edildi.
İnternet kullanıcıları, "Safa Sarı aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. Ünlü oyuncunun aslen nereli olduğunu öğrenenler ise şaşkınlığını gizleyemedi.