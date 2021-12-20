Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek dekolteli tulumuyla sosyal medyayı ateşe verdi! ‘Angelina Jolie Türk versiyonu’
Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Züleyha karakterini canlandıran ünlü oyuncu Hilal Altınbilek, Instagram hesabında yaptığı son paylaşımla sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, fotoğraf çekiminde verdiği pozları art arda takipçilerinin beğenisine sundu. Dekolteli beyaz tulumuyla objektif karşısına geçen Altınbilek, kamera arkasını yayınlamayı da ihmal etmedi. Öte yandan güzel oyuncu takipçileri tarafından Angelina Jolie'ye benzetildi. İşte Hilal Altınbilek'in sosyal medyayı sallayan o paylaşımları...
20.12.2021 22:13
- Son Güncelleme: 20.12.2021 22:55
Hilal Altınbilek, atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Züleyha karakteriyle büyük beğeni toplamıştı.