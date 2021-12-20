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Haberler Magazin Yeşilçam’ın tescilli güzeliydi! 58'lik Aydan Şener’in son haline bakın! Gören dilini ısırdı yine kendine hayran bıraktı

Yeşilçam’ın tescilli güzeliydi! 58'lik Aydan Şener’in son haline bakın! Gören dilini ısırdı yine kendine hayran bıraktı

Yeşilçam'ın tescilli güzeliydi! 1981 yılının Türkiye Güzeli Aydan Şener, oyunculuğunun yanı sıra dış görünüşüyle de sık sık adından söz ettirmişti. Yeşilçam'ın usta ismi, şimdi ise son haliyle gündeme geldi. Sosyal medyayı aktif kullanan 58 yaşındaki oyuncu, bir kez daha kendine hayran bıraktı. Şener'in sosyal medya paylaşımlarını görenler, "Kim der 58 yaşında diye", "20'likleri cebinden çıkarır", "Yıllara ona hiç uğramamış" gibi yorumlarda bulundu. İşte Yeşilçam'ın güzeller güzeli oyuncusu Aydan Şener'in son hali...

20.12.2021 23:54 - Son Güncelleme: 20.12.2021 23:54
Yeşilçam’ın tescilli güzeliydi! 58’lik Aydan Şener’in son haline bakın! Gören dilini ısırdı yine kendine hayran bıraktı

1963 yılında Kilis'te dünyaya gelen Aydan Şener, 1981 yılında Türkiye Güzeli seçilmişti. Aynı yıl Miss World güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil eden ve ardından kısa bir süre mankenlik yapan Şener, 1983 yılında "Küçük Ağa" televizyon dizisi ile birlikte oyunculuğa adım atmıştı.

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Yeşilçam’ın tescilli güzeliydi! 58’lik Aydan Şener’in son haline bakın! Gören dilini ısırdı yine kendine hayran bıraktı

1986 yılında Kenan Kalav ile rol aldığı Çalıkuşu ile geniş çaplı bir üne kavuşan oyuncu, rol aldığı dizi ve filmlerle sık sık adından söz ettirmişti.

Yeşilçam’ın tescilli güzeliydi! 58’lik Aydan Şener’in son haline bakın! Gören dilini ısırdı yine kendine hayran bıraktı

Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Şener, son haliyle gündeme geldi. Sosyal medyayı aktif kullanan 58 yaşındaki oyuncu, bir kez daha kendine hayran bıraktı.

Yeşilçam’ın tescilli güzeliydi! 58’lik Aydan Şener’in son haline bakın! Gören dilini ısırdı yine kendine hayran bıraktı

Şener'in sosyal medya paylaşımlarını görenler, "Kim der 58 yaşında diye", "20'likleri cebinden çıkarır", "Yıllara ona hiç uğramamış" gibi yorumlarda bulundu.

Yeşilçam’ın tescilli güzeliydi! 58’lik Aydan Şener’in son haline bakın! Gören dilini ısırdı yine kendine hayran bıraktı

İşte başta Aydan Şener olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...

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