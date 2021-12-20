Yeşilçam’ın tescilli güzeliydi! 58'lik Aydan Şener’in son haline bakın! Gören dilini ısırdı yine kendine hayran bıraktı
Yeşilçam'ın tescilli güzeliydi! 1981 yılının Türkiye Güzeli Aydan Şener, oyunculuğunun yanı sıra dış görünüşüyle de sık sık adından söz ettirmişti. Yeşilçam'ın usta ismi, şimdi ise son haliyle gündeme geldi. Sosyal medyayı aktif kullanan 58 yaşındaki oyuncu, bir kez daha kendine hayran bıraktı. Şener'in sosyal medya paylaşımlarını görenler, "Kim der 58 yaşında diye", "20'likleri cebinden çıkarır", "Yıllara ona hiç uğramamış" gibi yorumlarda bulundu. İşte Yeşilçam'ın güzeller güzeli oyuncusu Aydan Şener'in son hali...
20.12.2021 23:54
- Son Güncelleme: 20.12.2021 23:54
1963 yılında Kilis'te dünyaya gelen Aydan Şener, 1981 yılında Türkiye Güzeli seçilmişti. Aynı yıl Miss World güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil eden ve ardından kısa bir süre mankenlik yapan Şener, 1983 yılında "Küçük Ağa" televizyon dizisi ile birlikte oyunculuğa adım atmıştı.