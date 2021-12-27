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Haberler Magazin Çok Güzel Hareketler'in yakışıklısı Metin Pıhlıs’ın eşi de kendi gibi fenomen! ‘Çok aşık bana’ dediği eşine bakın gören dilini ısırdı

Çok Güzel Hareketler'in yakışıklısı Metin Pıhlıs’ın eşi de kendi gibi fenomen! ‘Çok aşık bana’ dediği eşine bakın gören dilini ısırdı

Çok Güzel Hareketler'in yakışıklısı Metin Pıhlıs'ın eşi de kendi gibi fenomen! Kadrosunda Safa Sarı, Atakan Çelik, Cenan Adıgüzel gibi isimlerin yer aldığı Çok Güzel Hareketler 2 adlı eğlence programıyla adını geniş kitlelere duyuran Metin Pıhlıs'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncunun özellikle aşk hayatı merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, "Metin Pıhlıs evli mi?", "Metin Pıhlıs'ın eşi kim?" sorularının yanıtını arattı. Oyuncunun fenomen isimle evli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Metin Pıhlıs'ın 'Çok aşık bana' dediği güzeller güzeli eşi...

27.12.2021 20:32 - Son Güncelleme: 27.12.2021 20:32
Çok Güzel Hareketler’in yakışıklısı Metin Pıhlıs’ın eşi de kendi gibi fenomen! ‘Çok aşık bana’ dediği eşine bakın gören dilini ısırdı

Çok Güzel Hareketler 2 adlı eğlence programıyla adını geniş kitlelere duyuran Metin Pıhlıs'ın hayatı merak konusu oldu.

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Çok Güzel Hareketler’in yakışıklısı Metin Pıhlıs’ın eşi de kendi gibi fenomen! ‘Çok aşık bana’ dediği eşine bakın gören dilini ısırdı

Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar, Metin Pıhlıs'ın sosyal medya fenomeniyle evli olduğunu duyunca ise şaşkınlığını gizleyemedi.

Çok Güzel Hareketler’in yakışıklısı Metin Pıhlıs’ın eşi de kendi gibi fenomen! ‘Çok aşık bana’ dediği eşine bakın gören dilini ısırdı

Öte yandan eşiyle sık sık paylaşım yapan Pıhlıs'ın bir fotoğraflarının altına 'Çok aşık bana' notunu düşmesi de dikkatlerden kaçmadı.

Çok Güzel Hareketler’in yakışıklısı Metin Pıhlıs’ın eşi de kendi gibi fenomen! ‘Çok aşık bana’ dediği eşine bakın gören dilini ısırdı

İşte Metin Pıhlıs başta olmak üzere ünlü isimlerin sevgilileri ve eşleri...

Çok Güzel Hareketler’in yakışıklısı Metin Pıhlıs’ın eşi de kendi gibi fenomen! ‘Çok aşık bana’ dediği eşine bakın gören dilini ısırdı

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