Çok Güzel Hareketler'in yakışıklısı Metin Pıhlıs’ın eşi de kendi gibi fenomen! ‘Çok aşık bana’ dediği eşine bakın gören dilini ısırdı
Çok Güzel Hareketler'in yakışıklısı Metin Pıhlıs'ın eşi de kendi gibi fenomen! Kadrosunda Safa Sarı, Atakan Çelik, Cenan Adıgüzel gibi isimlerin yer aldığı Çok Güzel Hareketler 2 adlı eğlence programıyla adını geniş kitlelere duyuran Metin Pıhlıs'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncunun özellikle aşk hayatı merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, "Metin Pıhlıs evli mi?", "Metin Pıhlıs'ın eşi kim?" sorularının yanıtını arattı. Oyuncunun fenomen isimle evli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Metin Pıhlıs'ın 'Çok aşık bana' dediği güzeller güzeli eşi...
27.12.2021 20:32
- Son Güncelleme: 27.12.2021 20:32
Çok Güzel Hareketler 2 adlı eğlence programıyla adını geniş kitlelere duyuran Metin Pıhlıs'ın hayatı merak konusu oldu.
Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar, Metin Pıhlıs'ın sosyal medya fenomeniyle evli olduğunu duyunca ise şaşkınlığını gizleyemedi.