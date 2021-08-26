Çok Güzel Hareketler 2'nin yıldızı Atakan Çelik'in güzel eşi sosyal medyayı salladı! İşte Atakan Çelik'in eşi Zeynep...
Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Çok Güzel Hareketler 2 izleyiciden yoğun ilgi gördü. Çok Güzel Hareketler 2'nin oyuncularının özel hayatları herkes tarafından merak ediliyor. Bunlardan biri de Atakan Çelik. Çok Güzel Hareketler dışında da pek çok filmde kendisine yer bulan Atakan Çelik'in 10 parmağında 10 marifet. Zaman zaman söylediği şarkılarla kendisine gündemde yer bulan 31 yaşındaki oyuncunun herkes eşni merak ediyor. İşte başta Atakan Çelik olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.
26.08.2021 13:06
- Son Güncelleme: 26.08.2021 13:06
Atakan Çelik kaç yaşında? Atakan Çelik, Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin oyuncu kadrosunda yer alıyor ve hayatı merak ediliyor. Atakan Çelik 1990 yılında İstanbul'un Beşiktaş ilçesinden dünyaya geldi. Tiyatro Avare'de oyunlarda rol aldı. Yılmaz Erdoğan hem yazdığı hem oynadığı Organize İşler 2: Sazan Sarmalı filminin kadrosunda Asım Noyan'ın (Yılmaz Erdoğan) damadı olarak rol aldı.
Çok Güzel Hareketler Bunlar isimli komedi programının 2. kuşak oyuncuları arasında yer alıyor. BKM ekibinde yer alan oyuncu, BKM Mutfak'da gösteriler yapmaya devam ediyor. Çok Güzel Hareketler Bunlar'la şöhrete kavuşan Atakan Çelik'in eşi merak ediliyor. İşte başta Atakan Çelik olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.