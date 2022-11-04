Çocukluk fotoğrafını paylaştı takipçileri büyülendi! Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'nu hiç böyle görmediniz! "Bu gözler halis mi"
Yalı Çapkını dizisi ile dikkat çeken ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu yayınladığı fotoğrafla yine adından söz ettirdi.
04.11.2022 09:40 - Son Güncelleme: 04.11.2022 09:41
Star TV'nin sevile dizisi Yalı Çapkını hakkında araştırmalar hız kazandı. Yalı Çapkını'nda yaşanacak gelişmeler büyük bir merakla bekleniyor. Bu anlamda Afra Saraçoğlu oldukça merak ediliyor. Dizide Seyran rolünü oynayan başarılı oyuncu beğeni topluyor. Afra Saraçoğlu'nun Instagram'dan yaptığı paylaşımda sevenlerini yıllar öncesine götürdü. İşte Yalı Çapkını Seyran'ın yaptığı o paylaşım...
BAKIN NASIL ÜNLÜ OLMUŞ!
Yer aldığı "Yalı Çapkını" dizisindeki "Seyran" karakteri ile izleyiciden tam not alan güzel oyuncu Afra Saraçoğlu konuk olduğu bir programda hakkında merak edilenlerini anlattı.