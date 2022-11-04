Çocukluk fotoğrafını paylaştı takipçileri büyülendi! Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'nu hiç böyle görmediniz! "Bu gözler halis mi"

Star TV'nin sevile dizisi Yalı Çapkını hakkında araştırmalar hız kazandı. Yalı Çapkını'nda yaşanacak gelişmeler büyük bir merakla bekleniyor. Bu anlamda Afra Saraçoğlu oldukça merak ediliyor. Dizide Seyran rolünü oynayan başarılı oyuncu beğeni topluyor. Afra Saraçoğlu'nun Instagram'dan yaptığı paylaşımda sevenlerini yıllar öncesine götürdü. İşte Yalı Çapkını Seyran'ın yaptığı o paylaşım...