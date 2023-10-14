"Çocuklarımın evinin nerede olduğunu bilmem görmek istemiyorum" Safiye Soyman'ın hayat arkadaşı Faik Öztürk'ten şok itiraf

Çocuk yapmak marifet değil, yaptıktan sonra bakmak önemli. Benim iki oğlum var, ikisi de evli. Her zaman yuvalarında mutlu olmalarını isterim, hiçbir şeylerine karışmam. Safiye ve iki kardeşim dışında kimsenin evine gitmedim. Çocuklarımın evinin nerede olduğunu bilmem. Görüşüyorum, konuşuyorum ama evlerini bilmem. Gidip görmek istemiyorum, merak da etmiyorum.