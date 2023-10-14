SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

"Çocuklarımın evinin nerede olduğunu bilmem görmek istemiyorum" Safiye Soyman'ın hayat arkadaşı Faik Öztürk'ten şok itiraf

Magazin dünyasının sevilen ikilisi Safiye Soyman ile Faik Öztürk yaptıkları açıklamalarla gündem geliyor sık sık. Son olarak Safiye Soyman, yakın arkadaşı Seda Sayan'ın kendisini takipten çıkmasıyla gündeme gelmişti. Bu kez sıra Faik Öztürk'te. Safiye Soyman'ın hayat arkadaşı Faik Öztürk, kendi çocuklarıyla ilgili bomba bir açıklamaya imzasını attı. İşte Öztürk'ün o açıklamaları.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 14 Ekim 2023, 14:32 Güncelleme 14 Ekim 2023, 15:00
Çocuklarımın evinin nerede olduğunu bilmem görmek istemiyorum Safiye Soyman’ın hayat arkadaşı Faik Öztürk’ten şok itiraf 1

Safiye Soyman'ın hayat arkadaşı Faik Öztürk, çocuklarıyla ilgili yaptığı açıklamayla magazin gündemine bomba gibi düştü.

Çocuklarımın evinin nerede olduğunu bilmem görmek istemiyorum Safiye Soyman’ın hayat arkadaşı Faik Öztürk’ten şok itiraf 2

Gözlerden uzak büyüttüğü iki oğlu olan ünlü isim, "Nerede oturduklarını bilmiyorum" dedi.

Çocuklarımın evinin nerede olduğunu bilmem görmek istemiyorum Safiye Soyman’ın hayat arkadaşı Faik Öztürk’ten şok itiraf 3

Çocuk yapmak marifet değil, yaptıktan sonra bakmak önemli. Benim iki oğlum var, ikisi de evli. Her zaman yuvalarında mutlu olmalarını isterim, hiçbir şeylerine karışmam. Safiye ve iki kardeşim dışında kimsenin evine gitmedim. Çocuklarımın evinin nerede olduğunu bilmem. Görüşüyorum, konuşuyorum ama evlerini bilmem. Gidip görmek istemiyorum, merak da etmiyorum.

SON DAKİKA