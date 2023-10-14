"Çocuklarımın evinin nerede olduğunu bilmem görmek istemiyorum" Safiye Soyman'ın hayat arkadaşı Faik Öztürk'ten şok itiraf

Magazin dünyasının sevilen ikilisi Safiye Soyman ile Faik Öztürk yaptıkları açıklamalarla gündem geliyor sık sık. Son olarak Safiye Soyman, yakın arkadaşı Seda Sayan'ın kendisini takipten çıkmasıyla gündeme gelmişti. Bu kez sıra Faik Öztürk'te. Safiye Soyman'ın hayat arkadaşı Faik Öztürk, kendi çocuklarıyla ilgili bomba bir açıklamaya imzasını attı. İşte Öztürk'ün o açıklamaları.
Safiye Soyman'ın hayat arkadaşı Faik Öztürk, çocuklarıyla ilgili yaptığı açıklamayla magazin gündemine bomba gibi düştü.
Gözlerden uzak büyüttüğü iki oğlu olan ünlü isim, "Nerede oturduklarını bilmiyorum" dedi.
Çocuk yapmak marifet değil, yaptıktan sonra bakmak önemli. Benim iki oğlum var, ikisi de evli. Her zaman yuvalarında mutlu olmalarını isterim, hiçbir şeylerine karışmam. Safiye ve iki kardeşim dışında kimsenin evine gitmedim. Çocuklarımın evinin nerede olduğunu bilmem. Görüşüyorum, konuşuyorum ama evlerini bilmem. Gidip görmek istemiyorum, merak da etmiyorum.