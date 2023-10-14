Şeyma Subaşı ile Meedo'nun boşanma nedeni sonunda ortaya çıktı! Şeyma'ya hakaretler ettiği şiddet uyguladığı iddia edilmişti

Birçok kişinin Acun Ilıcalı'nın eski eşi olarak tanıdığı Şeyma Subaşı, gündemden düşmüyor... Geçtiğimiz aylarda bir dargın bir barışık olduğu Mohammed Alsaloussi ile Marakeş'te 3 gün 3 gece süren bir düğünle evlenen Şeyma Subaşı önceki gün boşandı. 15 dakika süren duruşma sonrası Subaşı, boşanma partisi için soluğu Paris'te almıştı. Çiftin boşanma nedeni hakkında bugün flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar.