Şeyma Subaşı ile Meedo'nun boşanma nedeni sonunda ortaya çıktı! Şeyma'ya hakaretler ettiği şiddet uyguladığı iddia edilmişti

Birçok kişinin Acun Ilıcalı'nın eski eşi olarak tanıdığı Şeyma Subaşı, gündemden düşmüyor... Geçtiğimiz aylarda bir dargın bir barışık olduğu Mohammed Alsaloussi ile Marakeş'te 3 gün 3 gece süren bir düğünle evlenen Şeyma Subaşı önceki gün boşandı. 15 dakika süren duruşma sonrası Subaşı, boşanma partisi için soluğu Paris'te almıştı. Çiftin boşanma nedeni hakkında bugün flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar.
Acun Ilıcalı'dan Melisa adında bir kızı olan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile Marakeş'te dillere destan bir düğünle hayatını birleştirmişti. Ancak büyük aşk bitti.
Şeyma Subaşı ve Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi neredeyse 5 ay süren evliliklerini tek celsede bitirdi.
Evlilik sonrası paylaşımlarını azaltan ve "Eşin kıskanıyor mu yoksa..." sorusu üzerine "Normal değil mi böyle olması? Saygı duymak lazım" diyen Şeyma Subaşı eşinden dolayı o dönem bikinili poz bile vermemeye başlamıştı.