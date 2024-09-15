Bir dönem Cansu Dere ile Anne dizisinde kamera karşısına geçen dönemin popüler çocuk oyuncusu Beren Gökyıldız yaşadığı değişimle gündem oldu. Performansıyla herkesi duygulandıran küçük oyuncu, şimdi gençlik dönemine adım attı. Şimdiki haliyle görenler, "Beren mi bu? Zaman ne çabuk geçti!" diyerek şaşkınlığını gizleyemedi.
Anne'nin çocuk yıldızı Beren Gökyıldız'ın son hali gündem oldu! Oyunculuğuyla dikkat çekmişti
Cansu Dere ile Anne dizisinde milyonları duygulandıran çocuk oyuncu Beren Gökyıldız yeniden gündem oldu.
Dönemin popüler çocuk oyuncusu olarak görülen Beren Gökyıldız, üstün performansıyla seyircileri hem duygulandırdı hem güldürdü.