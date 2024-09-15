Anne'nin çocuk yıldızı Beren Gökyıldız'ın son hali gündem oldu! Oyunculuğuyla dikkat çekmişti

Bir dönem Cansu Dere ile Anne dizisinde kamera karşısına geçen dönemin popüler çocuk oyuncusu Beren Gökyıldız yaşadığı değişimle gündem oldu. Performansıyla herkesi duygulandıran küçük oyuncu, şimdi gençlik dönemine adım attı. Şimdiki haliyle görenler, "Beren mi bu? Zaman ne çabuk geçti!" diyerek şaşkınlığını gizleyemedi.