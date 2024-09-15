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Anne'nin çocuk yıldızı Beren Gökyıldız'ın son hali gündem oldu! Oyunculuğuyla dikkat çekmişti

Bir dönem Cansu Dere ile Anne dizisinde kamera karşısına geçen dönemin popüler çocuk oyuncusu Beren Gökyıldız yaşadığı değişimle gündem oldu. Performansıyla herkesi duygulandıran küçük oyuncu, şimdi gençlik dönemine adım attı. Şimdiki haliyle görenler, "Beren mi bu? Zaman ne çabuk geçti!" diyerek şaşkınlığını gizleyemedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 15 Eylül 2024, 20:02 Güncelleme Tarihi15 Eylül 2024, 20:02
Anne’nin çocuk yıldızı Beren Gökyıldız’ın son hali gündem oldu! Oyunculuğuyla dikkat çekmişti 1

Anne'nin çocuk yıldızı Beren Gökyıldız'ın son hali gündem oldu! Oyunculuğuyla dikkat çekmişti

Anne’nin çocuk yıldızı Beren Gökyıldız’ın son hali gündem oldu! Oyunculuğuyla dikkat çekmişti 2

Cansu Dere ile Anne dizisinde milyonları duygulandıran çocuk oyuncu Beren Gökyıldız yeniden gündem oldu.

Anne’nin çocuk yıldızı Beren Gökyıldız’ın son hali gündem oldu! Oyunculuğuyla dikkat çekmişti 3

Dönemin popüler çocuk oyuncusu olarak görülen Beren Gökyıldız, üstün performansıyla seyircileri hem duygulandırdı hem güldürdü.

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