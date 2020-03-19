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Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in annesi hayran bıraktı! Abla-kardeş gibi

Atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova, yeni bölümüyle yine adından söz ettirecek. Perşembe akşamlarının fenomeni haline gelen Bir Zamanlar Çukurova oyuncu kadrosu ile de dikkatleri üzerine çekiyor. Murat Ünalmış, Uğur Güneş, Vahide Perçin, Kerem Alışık gibi isimleri kadrosunda bulunduran Bir Zamanlar Çukurova'nın en çok dikkat çeken isimlerinden biri dizinin güzeller güzeli Züleyha'sı, Hilal Altınbilek. Züleyha'sı Hilal Altınbilek sosyal medyada da oldukça merak edilen isimlerden. Instagram'da 590 bin takipçisi olan Hilal Altınbilek hayranlarına sık sık paylaşımlarda bulunuyor. Hem annesiyle hem babasıyla sık sık fotoğraf paylaşan güzel yıldızın annesi görenleri şaşkına çeviriyor. Abla kardeş gibi görünen Hilal Altınbilek'in annesine beğeni yağdı... İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in annesi ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin anneleri...

19.03.2020 09:52 - Son Güncelleme: 19.03.2020 09:52
Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in annesi hayran bıraktı! Abla-kardeş gibi

Hilal Altınbilek ile abla kardeş gibi görünen Hilal Altınbilek'in annesine beğeni yağdı... İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in annesi ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin anneleri...

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Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in annesi hayran bıraktı! Abla-kardeş gibi

Bade işçil ve annesi

Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in annesi hayran bıraktı! Abla-kardeş gibi
Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in annesi hayran bıraktı! Abla-kardeş gibi

Almeda Abazi

Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in annesi hayran bıraktı! Abla-kardeş gibi

Almeda Abazi'nin annesi

Almeda Abazi paylaştı, oğlu Efehan ve anneannesi görenleri şaşkına çevirdi!

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