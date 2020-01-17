Çocuklar Duymasın'ın yıldızı Pınar Altuğ'dan duygulandıran paylaşım! Tam 18 yıl olmuş meğer...
Pınar Altuğ Çocuklar Duymasın paylaşımı ile herkesi duygulandırdı. Yaptığı paylaşımlar ve eşi Yağmur Atacan ile arasındaki yaş farkı nedeniyle sosyal medya gündeminden düşmeyen oyuncu Pınar Altuğ, ilk bölümü 16 Ocak 2002 tarihinde yayınlanan Çocuklar Duymasın dizisinden bir fotoğraf paylaşarak yaptığı yorumla milyonları hüzünlendirdi. Çocuklar Duymasın'daki Meltem karakteri ile herkesi kendisine hayran bırakan Pınar Altuğ'un paylaşımında Pınar Altuğ, Tamer Karadağlı, Furkan Kızılay ve Ayşecan Tatari'nin değişimi dikkat çekti. Dizi, reklam ve filmlerle hayatımıza giren çocuk oyuncuların şimdiki hallerini gören inanamıyor. İşte size küçük bir nostalji yaşatacak, eski dizileri hatırlatacak çocuk oyuncuların müthiş değişimi...
Çocuklar Duymasın dizisinin ilk bölümü 16 Ocak 2002 tarihinde ekranda yayınlanmıştı. Pınar Altuğ , Instagram hesabından o bölümden görüntüleri paylaşıp duygularını anlattı. Altuğ, "Bugün Çocuklar Duymasın'ın 18'inci doğum günü. 16 Ocak 2002'de yayınlanmıştı ilk bölümümüz.ilk günden itibaren hep koşarak, ilk günkü heyecanı hiç kaybetmeden çalıştığım bir işti.Kamera önü ve arkası bütün çalışma arkadaşlarım iyi ki yollarımız kesişmiş,aramızdan ayrılan canlarımız Mekanınız cennet olsun" diye yazdı. Çocuklar Duymasın'ın küçük yıldızları şimdilerde birer genç kız ve delikanlı...