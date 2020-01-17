Çocuklar Duymasın'ın yıldızı Pınar Altuğ'dan duygulandıran paylaşım! Tam 18 yıl olmuş meğer...

Pınar Altuğ Çocuklar Duymasın paylaşımı ile herkesi duygulandırdı. Yaptığı paylaşımlar ve eşi Yağmur Atacan ile arasındaki yaş farkı nedeniyle sosyal medya gündeminden düşmeyen oyuncu Pınar Altuğ, ilk bölümü 16 Ocak 2002 tarihinde yayınlanan Çocuklar Duymasın dizisinden bir fotoğraf paylaşarak yaptığı yorumla milyonları hüzünlendirdi. Çocuklar Duymasın'daki Meltem karakteri ile herkesi kendisine hayran bırakan Pınar Altuğ'un paylaşımında Pınar Altuğ, Tamer Karadağlı, Furkan Kızılay ve Ayşecan Tatari'nin değişimi dikkat çekti. Dizi, reklam ve filmlerle hayatımıza giren çocuk oyuncuların şimdiki hallerini gören inanamıyor. İşte size küçük bir nostalji yaşatacak, eski dizileri hatırlatacak çocuk oyuncuların müthiş değişimi...

17.01.2020 14:50 - Son Güncelleme: 17.01.2020 14:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





