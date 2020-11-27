Haberler Galeri Magazin Farah Zeynep Abdullah Bahar Şahin'in sevgilisi Cenan Adıgüzel'i çaldı! Ortalığı karıştıracak iddia...

Farah Zeynep Abdullah Bahar Şahin'in sevgilisi Cenan Adıgüzel'i çaldı! Ortalığı karıştıracak iddia...

Magazin gündeminde son dakika yer alan habere göre Masumlar Apartmanı dizisinin İnci'si Farah Zeynep Abdullah, oyuncu Bahar Şahin'in sevgilisi Cenan Adıgüzel ile aşk yaşıyor. Ortalığı karıştıracak Farah Zeynep Abdullah - Cenan Adıgüzel aşk iddiasının detayları da ortaya çıktı. Son olarak Zalim İstanbul dizisi ile ekranlarda gördüğümüz Bahar Şahin'in, eski sevgilisi Reynmen ile Farah Zeynep Abdullah'ın aşk yaşadığı iddia edilmişti...

27.11.2020 13:46 - Son Güncelleme: 27.11.2020 13:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





