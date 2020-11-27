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Farah Zeynep Abdullah Bahar Şahin'in sevgilisi Cenan Adıgüzel'i çaldı! Ortalığı karıştıracak iddia...
Farah Zeynep Abdullah Bahar Şahin'in sevgilisi Cenan Adıgüzel'i çaldı! Ortalığı karıştıracak iddia...
Magazin gündeminde son dakika yer alan habere göre Masumlar Apartmanı dizisinin İnci'si Farah Zeynep Abdullah, oyuncu Bahar Şahin'in sevgilisi Cenan Adıgüzel ile aşk yaşıyor. Ortalığı karıştıracak Farah Zeynep Abdullah - Cenan Adıgüzel aşk iddiasının detayları da ortaya çıktı. Son olarak Zalim İstanbul dizisi ile ekranlarda gördüğümüz Bahar Şahin'in, eski sevgilisi Reynmen ile Farah Zeynep Abdullah'ın aşk yaşadığı iddia edilmişti...
27.11.2020 13:46
- Son Güncelleme: 27.11.2020 13:52
Ortalığı karıştıracak iddia; "Farah Zeynep Abdullah Bahar Şahin'in sevgilisi Cenan Adıgüzel'i çaldı!" Magazin dünyası bu iddia ile çalkalanıyor! Masumlar Apartmanı'nın İnci'si Farah Zeynep Abdullah ile Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin oyuncularından Cenan Adıgüzel arasında neler oluyor?
Zalim İstanbul dizisi ile yıldızı iyice parlayan oyuncu Bahar Şahin'in bir küsüp bir barıştığı sevgilisi Cenan Adıgüzel ile yollarını ayırdı.
Bahar Şahin'den ayrılan Cenan Adıgüzel'in güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile yeni bir aşka yelken açtığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.
Daha öncede Bahar Şahin'in eski aşkı Reynmen ile adı anılan Farah Zeynep Abdullah'ın şimdi de Cenan Adıgüzel ile aşk yaşadığı haberi sonrası Bahar Şahin'in çok üzüldüğü söyleniyor.
İşte son dakika aşk haberinin ayrıntıları...