Çocuklar Duymasın'ın Meltem'iydi... Pınar Altuğ'un diziden paylaştığı o sahneye yorum yağdı kayınvalide Nurdan Beykont: "Seninle gurur duyuyorum"
Çocuklar Duymasın'ın Meltem'iydi... Pınar Altuğ'un diziden paylaştığı o sahneye yorum yağdı, kayınvalide Nurdan Beykont, Pınar Altuğ'un deprem paylaşımına, "Seninle gurur duyuyorum" notunu yazdı. Yağmur Atacan Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra soluğu yollarda almış ve AFAD ile koordineli bir şekilde günlerce sabahlara kadar ulaşılamayan köylere yardım taşımıştı. Eşine İstanbul'dan destek veren ve depremzedeler için her an yardım paylaşımı yapan Pınar Altuğ, Tamer Karadağlı ile uzun yıllar başrolde oynadığı Çocuklar Duymasın dizisinden bir sahneyi paylaştı, gündem oldu. Altuğ'un o sahnelerde depreme dair söylediği sözler dikkat çekti.
Çocuklar Duymasın'ın Meltem'iydi... Pınar Altuğ'un diziden paylaştığı o sahneye yorum yağdı kayınvalide Nurdan Beykont'tan "Seninle gurur duyuyorum" yorumu geldi.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilimizi etkileyen deprem felaketininn ardından Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan hemen deprem bölgesine gitmiş ve AFAD ile koordineli bir biçimde köylerde bulunan depremzedelere yardım götürmüştü.
Depremzedelere yardımcı olmaya çalışan oyuncu Pınar Altuğ da bu konuya dair yıllar önce rol aldığı Çocuklar Duymasın dizisindeki bir sahneyi paylaştı. Sahnede uyuyan Tamer Karadağlı'ya (Haluk) telaşla depreme dair önlem alınması gerektiğini anlatmaya çalışan Altuğ (Meltem) sözleriyle gündeme geldi.
Bi dönemin fenomen dizisi Çocuklar Duymasında yer alan deprem sahnesi kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.
Bir dönemin sevilen dizisi ve partnerleri olan Tamer Karadağlı ve Pınar Altuğ açıklamalarıyla aylar önce gündem olmuştu.Tamer'den rol arkadaşıyla ilgili yıllar sonra bomba itiraf gelmişti. İşte çok konuşulan o açıklamalar...