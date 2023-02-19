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Haberler Magazin Başak Gümülcinelioğlu'nun eşi Çağrı Çıtanak annesini depremde kaybetmişti! Yaşadığı acıyı anlattı o satırlar kahretti: "Kimliğimin yarısını kaybettim"

Başak Gümülcinelioğlu'nun eşi Çağrı Çıtanak annesini depremde kaybetmişti! Yaşadığı acıyı anlattı o satırlar kahretti: "Kimliğimin yarısını kaybettim"

Başak Gümülcinelioğlu'nun eşi Çağrı Çıtanak annesini depremde kaybetmişti! O satırlar kahretti. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler ve sonrasında gelen artçılar Türkiye'nin yüreğini yaktı. Depremden etkilenen 10 ilde arama, kurttarma çalışmaları devam ediyor. Enkaz altında kalan isimler arasında ünlülerin aileleri ve akrabaları da yer alıyor. Erkan Petekkaya, Karsu, Seren Serengil, Taha Duymaz, Başak Gümülcinelioğlu gibi isimlerden acı haberler geldi. Başak Gümülcinelioğlu'nun eşi Çağrı Çıtanak'ın annesinden depremin 9. gününde acı haber geldi. Çağrı Çıtanak, "Kimliğimin yarısını kaybettim" diyerek yaşadığı acıyı anlattı.

19.02.2023 15:53 - Son Güncelleme: 19.02.2023 15:59
Başak Gümülcinelioğlu’nun eşi Çağrı Çıtanak annesini depremde kaybetmişti! Yaşadığı acıyı anlattı o satırlar kahretti: Kimliğimin yarısını kaybettim

"KİMLİĞİMİN YARISINI KAYBETTİM"

Başak Gümülcinelioğlu'nun eşi Çağrı Çıtanak annesini depremde kaybetmişti! Yaşadığı acıyı anlattı o satırlar kahretti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Başak Gümülcinelioğlu’nun eşi Çağrı Çıtanak annesini depremde kaybetmişti! Yaşadığı acıyı anlattı o satırlar kahretti: Kimliğimin yarısını kaybettim

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde deprem 10 ilde yıkıma neden oldu. Bir yandan mucizelere tanıklık ederken bir yandan da kahreden haberler gelmeye devam ediyor.

Başak Gümülcinelioğlu’nun eşi Çağrı Çıtanak annesini depremde kaybetmişti! Yaşadığı acıyı anlattı o satırlar kahretti: Kimliğimin yarısını kaybettim

"BİR İHTİMAL EVDEN ÇIKMIŞ VE KORKUDAN KONUŞAMIYOR OLABİLİR"

Başak Gümülcinelioğlu ile Çağrı Çıtanak'ın yardım çığlıkları! Hande Erçel de kayıtsız kalmadı:.

Başak Gümülcinelioğlu’nun eşi Çağrı Çıtanak annesini depremde kaybetmişti! Yaşadığı acıyı anlattı o satırlar kahretti: Kimliğimin yarısını kaybettim

Meslektaşı Çağrı Çıtanak ile evli olan başarılı oyuncu Başak Gümülcinelioğlu'nun Hatay'da yaşayan kayınvalidesi de enkaz altında kaldı.

Başak Gümülcinelioğlu’nun eşi Çağrı Çıtanak annesini depremde kaybetmişti! Yaşadığı acıyı anlattı o satırlar kahretti: Kimliğimin yarısını kaybettim

Eşi Çağrı Çıtanak ile sosyal medyadan annelerinin enkazda olduğunu duyuran Başak Gümülcinelioğlu paylaşımlarıyla kahretti.

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