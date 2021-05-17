Esra Ceyhan bir dönem fırtınalar estirdi sonra kayıplara karıştı! Son haliyle görenleri şaşkına çevirdi siz bir de kızını görün

Bir dönemin klasiği haline gelen ve Atv ekranlarında yayınlanan Esra Ceyhan ile A'dan Z'ye programını sunan 51 yaşındaki Esra Ceyhan, Instagram'ı aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Kızı ile yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Esra Ceyhan'ın son halini görenler çok şaşırıyor.