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Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ ve kızından sosyal medyayı sallayan poz! 'Tıpkı sen oldu'

Pınar Altuğ, kızı Su ile paylaşımlarına devam ediyor. 1994 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında birinci olan ve böylece şöhret basamaklarını tırmanmaya başlayan Pınar Altuğ, 2008 yılında kendisinden 9 yaş küçük Yağmur Atacan ile dünyaevine girdi ve çiftin Su adında bir kız evladı dünyaya geldi. Eşi Yağmur Atacan ile arasındaki yaş farkına takılmayan Pınar Altuğ, mutlu ailesi ile sosyal medya gündeminden düşmüyor. Sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 14 yaş ve altı çocukların 13 Mayıs Çarşamba günü 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla istisna olarak dışarı çıkmalarına izin verildi. Pınar Altuğ da bu durumu değerlendirerek kızı ile doğada vakit geçireceğini açıklayan bir fotoğraf paylaştı. Altuğ'un kızı ile fotoğrafına kısa sürede beğeni ve yorum yağarken, takipçileri, "Nasıl da büyüdü, tıpkı sen oldu" şeklinde yorumlarda bulundu.

13.05.2020 15:56 - Son Güncelleme: 13.05.2020 16:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





