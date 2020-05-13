Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ ve kızından sosyal medyayı sallayan poz! 'Tıpkı sen oldu'
Pınar Altuğ, kızı Su ile paylaşımlarına devam ediyor. 1994 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında birinci olan ve böylece şöhret basamaklarını tırmanmaya başlayan Pınar Altuğ, 2008 yılında kendisinden 9 yaş küçük Yağmur Atacan ile dünyaevine girdi ve çiftin Su adında bir kız evladı dünyaya geldi. Eşi Yağmur Atacan ile arasındaki yaş farkına takılmayan Pınar Altuğ, mutlu ailesi ile sosyal medya gündeminden düşmüyor. Sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 14 yaş ve altı çocukların 13 Mayıs Çarşamba günü 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla istisna olarak dışarı çıkmalarına izin verildi. Pınar Altuğ da bu durumu değerlendirerek kızı ile doğada vakit geçireceğini açıklayan bir fotoğraf paylaştı. Altuğ'un kızı ile fotoğrafına kısa sürede beğeni ve yorum yağarken, takipçileri, "Nasıl da büyüdü, tıpkı sen oldu" şeklinde yorumlarda bulundu.
Pınar Yağmur, 2 Eylül 1974'te İstanbul'da dünyaya geldi.1994 yılında Miss Turkey seçilen Altuğ, 1997 senesinde girdiği İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme bölümünündeki eğitimini yarıda bıraktı. Sunuculuk, kitap yazarlığı gibi işlerde de başarısını gösteren 45 yaşındaki Pınar Altuğ- 2008 yılında kendisinden 9 yaş küçük Yağmur Atacan ile evlendi ve bu evlilikten Su adında bir kız evlada sahip oldu.
Yeni tip corona virüsü nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 14 yaş ve altı çocukların 13 Mayıs Çarşamba günü; 15-20 yaş arasındaki gençlerin ise 15 Mayıs Cuma günü, 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla istisna olarak dışarı çıkmalarına izin verildi.
Uygulanan esneklik doğrultusunda Pınar Altuğ da, 2009 yılında dünyaya getirdiği kızı Su ile dışarı çıkacaklarını paylaştığı bir fotoğrafa yazdığı "Merhabaaaaa,bugün küçüğümün dışarı çıkma izni var, arabaya binemeyeceğiz ama kendimizi doğaya atacağız dolayısıyla bugün sizinle tarif paylaşamayacağız.Yarın görüşmek üzere" notuyla kısa bir süre sosyal medyaya ara verdiğini belirtti. Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ ve kızı Su'nun fotoğrafını gören sosyal medya kullanıcıları ise, "Babaya da benziyor ama tıpkı sen" şeklinde yorumlarda bulundu. İşte Pınar Altuğ'un kızı Su ve ünlülerin çocukları...