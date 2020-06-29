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Gençliğim Eyvah'ın güzeller güzeli Azra'sı Elif Doğan'ın annesi herkesi şaşırtı! Güzellik anneden miras

Doğal güzelliği ile adından söz ettirmeyi başaran 25 yaşındaki Gençliğim Eyvah'ın güzeller güzeli Azra'sı Elif Doğan hem özel hayatı hem de oyunculuğuyla gıpta edilen bir isim. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimlerden olan Elif Doğan'ı binlerce kişi takip ediyor. Aşk Laftan Anlamaz, Hayat Bazen Tatlıdır, Çukur, Darısı Başımız, Zengin ve Yoksul dizileri ile daha önce karşımıza çıkan Elif Doğan şimdilerde Gençliğim Eyvah'ta Azra karakterine hayat veriyor. Güzelliği ile çok konuşulan Elif Doğan'ın güzelliği meğer genetik mirasmış. Elif Doğan'ın annesi, kardeşi Ayşe Doğan'ın paylaştığı fotoğraflarda ortaya çıktı. İşte başta Gençliğim Eyvah'ın Azra'sı Elif Doğan'ın annesi Dilek Hanım olmak üzere ünlülerin anneleri.

29.06.2020 14:04 - Son Güncelleme: 29.06.2020 14:04
Gençliğim Eyvah'ın güzeller güzeli Azra'sı Elif Doğan'ın annesi herkesi şaşırtı! Güzellik anneden miras

6 Eylül 1994, İstanbul İstanbul doğumlu Elif Doğan, İlk oyunculuk deneyimini Aşk Laftan Anlamaz dizisi ile yaşadı. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunu olan 25 yaşındaki güzel oyuncu hem atv ekranlarında Gençliğim Eyvah ile arz-ı endam ediyor hem de sosyal medyayı da sallıyor.

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Gençliğim Eyvah'ın güzeller güzeli Azra'sı Elif Doğan'ın annesi herkesi şaşırtı! Güzellik anneden miras

Güzel oyuncu Elif Doğan hakkında araştırma yapanlar annesi Dilek Hanım'ı görünce şaştı kaldı, abla mı kardeş mi ayırt bile edemedi. İşte başta Gençliğim Eyvah'ın güzeller güzeli Azra'sı Elif Doğan olmak üzere ünlülerin anneleri.

Gençliğim Eyvah'ın güzeller güzeli Azra'sı Elif Doğan'ın annesi herkesi şaşırtı! Güzellik anneden miras

EBRU ŞAHİN VE ANNESİ

Gençliğim Eyvah'ın güzeller güzeli Azra'sı Elif Doğan'ın annesi herkesi şaşırtı! Güzellik anneden miras
Gençliğim Eyvah'ın güzeller güzeli Azra'sı Elif Doğan'ın annesi herkesi şaşırtı! Güzellik anneden miras

Dayısı ve anneannesi (Sağda)

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