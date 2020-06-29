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Gençliğim Eyvah'ın güzeller güzeli Azra'sı Elif Doğan'ın annesi herkesi şaşırtı! Güzellik anneden miras

Doğal güzelliği ile adından söz ettirmeyi başaran 25 yaşındaki Gençliğim Eyvah'ın güzeller güzeli Azra'sı Elif Doğan hem özel hayatı hem de oyunculuğuyla gıpta edilen bir isim. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimlerden olan Elif Doğan'ı binlerce kişi takip ediyor. Aşk Laftan Anlamaz, Hayat Bazen Tatlıdır, Çukur, Darısı Başımız, Zengin ve Yoksul dizileri ile daha önce karşımıza çıkan Elif Doğan şimdilerde Gençliğim Eyvah'ta Azra karakterine hayat veriyor. Güzelliği ile çok konuşulan Elif Doğan'ın güzelliği meğer genetik mirasmış. Elif Doğan'ın annesi, kardeşi Ayşe Doğan'ın paylaştığı fotoğraflarda ortaya çıktı. İşte başta Gençliğim Eyvah'ın Azra'sı Elif Doğan'ın annesi Dilek Hanım olmak üzere ünlülerin anneleri.

29.06.2020 14:04 - Son Güncelleme: 29.06.2020 14:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





