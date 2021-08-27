Çocuklar Duymasın'ın havalı Meltem'i yıllar önceki haliyle sosyal medyayı salladı! Kardeşiyle arasında 16 yaş olan Pınar Altuğ'a bakın!
Çocuklar Duymasın'ın havalı Meltem'i yıllar önceki haliyle sosyal medyayı salladı! Kardeşiyle arasında 16 yaş olan Pınar Altuğ Instagram paylaşımları ile dikkat çekiyor. Eşi Yağmur Atacan'la arasındaki 8 yaş farkla sık sık gündeme gelen 46 yaşındaki bir çocuk annesi Pınar Altuğ nostaljik paylaşımlarına devam ediyor. Eski hali ile gündeme gelen Pınar Altuğ'un kardeşi Kartal'ı görenler ise şaşırıyor.
27.08.2021 09:59
- Son Güncelleme: 27.08.2021 10:58
Çocuklar Duymasın'ın havalı Meltem'i yıllar önceki haliyle sosyal medyayı salladı! Kardeşiyle arasında 16 yaş olan Pınar Altuğ nostaljik paylaşımıyla gündeme bomba gibi düştü.
Her yaz olduğu gibi bu yaz da eşi ve kızıyla mavi tura açılan Pınar Altuğ paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Önce eşi Yağmur Atacan'la tekneden paylaştığı bu pozla adından söz ettiren ardından da nostaljik paylaşımıyla gündeme gelen Altuğ gençliği ile hayran bırakıyor.
1994 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında birinci olan Pınar Altuğ'un kardeşi ile fotoğrafını görenler şaşırdı.
Tek çocuk zannedilen Pınar Altuğ'un bir de erkek kardeşi var. Kartal Altuğ ile arasında 16 yaş fark olan Pınar Altuğ ailesi ile sosyal medya gündeminde...