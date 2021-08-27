Çocuklar Duymasın’ın havalı Meltem’i yıllar önceki haliyle sosyal medyayı salladı! Kardeşiyle arasında 16 yaş olan Pınar Altuğ’a bakın!

Her yaz olduğu gibi bu yaz da eşi ve kızıyla mavi tura açılan Pınar Altuğ paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Önce eşi Yağmur Atacan'la tekneden paylaştığı bu pozla adından söz ettiren ardından da nostaljik paylaşımıyla gündeme gelen Altuğ gençliği ile hayran bırakıyor.