Üç Kız Kardeş’in Dönüş’ü Almila Ada’nın annesini gören hayran kaldı! Güzelliğiyle parmak ısırttı! “Annesi değil ablası sanki...”
Reha Özcan, Berker Güven, Veda Yurtsever, İclal Aydın, Özgü Kaya ve Melisa Berberoğlu gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Üç Kız Kardeş dizisinde Dönüş karakterini canlandıran Almila Ada, oyunculuğuyla sık sık adından söz ettirmişti. Ünlü oyuncu şimdi ise annesi ile gündem oldu. Ada'nın annesini gören hayran kalırken "Annesi değil ablası sanki", "Güzellik genetik" gibi yorumlar yapıldı. İşte Almila Ada'nın hayran bırakan annesi...
28.02.2023 22:28 - Son Güncelleme: 28.02.2023 22:28
Yenilmezler: Ultron Çağı filminde Scarlett Johansson'un küçüklüğünü canlandıran ve bu rolden sonra oyunculuğa ilgisi artan Almila Ada, son olarak Üç Kız Kardeş dizisinde Dönüş karakteriyle yer aldı.