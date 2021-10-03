Çocuklar Duymasın’ın Haluk’u olarak hafızalara kazınan Tamer Karadağlı’nın ilginç takıntısına bakın! Duyan inanamadı sadece iki kere...

Taş fırın erkeği Haluk rolüyle hafızalara kazınan Tamer Karadağlı'nın ilginç bir takıntısı olduğu ortaya çıktı. Ayak görmekten hoşlanmadığı söylenen oyuncunun, kendi ayakkabılarını da sadece yatarken ve banyo yaparken çıkardığı söyleniyor. Hürriyet'in haberine göre; Tamer Karadağlı, ayakkabısını çıkartmasını isteyen arkadaşlarının da kapısından geri dönüyor.