Çocuklar Duymasın’ın Haluk’u olarak hafızalara kazınan Tamer Karadağlı’nın ilginç takıntısına bakın! Duyan inanamadı sadece iki kere...
Başrolünü Pınar Altuğ ile paylaştığı Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Haluk karakteriyle hafızalara kazınan Tamer Karadağlı'nın ilginç bir takıntısı olduğu ortaya çıktı. Oyunculuk kariyerinin yanı sıra özel hayatı da yakından takip edilen Karadağlı'nın sadece banyoya gireceği zaman ve yatağa gireceği anlarda ayakkabısını çıkarttığı öğrenildi. Evde ayakkabılarıyla dolaşan ünlü oyuncunun, bu takıntısı nedeniyle misafirlikte de sıkıntı yaşadığı belirtildi. Ayakkabıları çıkarılması istendiğinde kapıdan döndüğü öğrenilen oyuncunun parmak arası terliklere de asla tahammül edemediği öne sürüldü. İşte detaylar...
03.10.2021 18:33
- Son Güncelleme: 03.10.2021 18:33
Taş fırın erkeği Haluk rolüyle hafızalara kazınan Tamer Karadağlı'nın ilginç bir takıntısı olduğu ortaya çıktı. Ayak görmekten hoşlanmadığı söylenen oyuncunun, kendi ayakkabılarını da sadece yatarken ve banyo yaparken çıkardığı söyleniyor. Hürriyet'in haberine göre; Tamer Karadağlı, ayakkabısını çıkartmasını isteyen arkadaşlarının da kapısından geri dönüyor.
Yıllar önce yayınlanan Çocuklar Duymasın dizisindeki Haluk rolüyle hafızalara kazınan usta oyuncu Tamer Karadağlı'nın bir ayakkabı takıntısı olduğu ortaya çıktı.
İlginç takıntısıyla gündeme gelen Tamer Karadağlı'nın hayatı da merak konusu oldu. İşte ünlü oyuncu Tamer Karadağlı'nın biyografisi...