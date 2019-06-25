Çocuklar Duymasın'ın Gönül'ü Zeyno Günenç'in son hali bakın nasıl ortaya çıktı
Bir döneme damgasını vuran ve uzun yıllar gündemden düşmeyen Çocuklar Duymasın dizisi hala konuşuluyor. Çocuklar Duymasın dizisi ile adından söz ettirmeyi başaran Zeyno Günenç'in son hali ortaya çıktı. Çocuklar Duymasın adlı dizinin ara vermesinin ardından gözlerden uzaklaşan Zeyno Günenç önceki gece İsviçreli eşi Gilles Kanert ile beraber görüntülendi. Zeyno Günenç 22 Haziran 1967'de İzmitte doğdu. Sinema, dizi ve tiyatro oyuncusudur.
Zeyno Günenç 22 Haziran 1967'de İzmitte doğdu. Sinema, dizi ve tiyatro oyuncusudur.
İlkokul ikinci sınıftayken annesinin yönlendirmesiyle bale eğitimi almaya başlayan Zeyno Günenç, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Bursa Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde üç yıl çalıştı. Bu kurumdan istifa edip bir yıllığına Kanada Vancouver'a giderek eğitimini geliştirdi. Yurtdışı da dahil olmak üzere birçok özel radyoda yapımcı ve sunucu olarak çalıştı.
Süheyl Uygur ve Behzat Uygur kardeşlerle "Üç Salakşörler" adlı oyunla üç yıl süren bir turneye çıkarak Türkiye'nin birçok yerini gezdi. Çocuklar Duymasın adlı dizideki "Dominant Gönül teyze" karakteriyle ünlendi. Okan Bayülgen'le bir evlilik geçiren sanatçı, Tiyatrokare topluluğunda çalıştı. TRT'de yaptığı sabah programından bazı baskılar nedeniyle ayrıldığı ileri sürüldü. 1988 yılından itibaren çeşitli sinema ve dizi filmlerde rol aldı.