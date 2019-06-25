Çocuklar Duymasın'ın Gönül'ü Zeyno Günenç'in son hali bakın nasıl ortaya çıktı

Zeyno Günenç 22 Haziran 1967'de İzmitte doğdu. Sinema, dizi ve tiyatro oyuncusudur.

İlkokul ikinci sınıftayken annesinin yönlendirmesiyle bale eğitimi almaya başlayan Zeyno Günenç, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Bursa Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde üç yıl çalıştı. Bu kurumdan istifa edip bir yıllığına Kanada Vancouver'a giderek eğitimini geliştirdi. Yurtdışı da dahil olmak üzere birçok özel radyoda yapımcı ve sunucu olarak çalıştı.