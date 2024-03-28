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Çocuklar Duymasın'ın Duygu'suydu! 2 çocuk annesi Hayal Garip’ten şiddet itirafı! “Hakaret, iftira, dayak, dayak, daha çok dayak...”

Başrollerinde Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı'nın yer aldığı Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Duygu karakteriyle tanınan iki çocuk annesi Hayal Garip, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla eski sevgilisi tarafından şiddete maruz kaldığını söyledi. Dava açtığını söyleyen ve bugün duruşması olduğunu belirten Garip, "Hakaret, iftira, dayak, dayak, daha çok dayak..." ifadelerini kullandı. İşte Hayal Garip'in yaşadığı korkunç olay...

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Giriş Tarihi 28 Mart 2024, 11:17 Güncelleme 28 Mart 2024, 11:29
Çocuklar Duymasın’ın Duygu’suydu! 2 çocuk annesi Hayal Garip’ten şiddet itirafı! “Hakaret, iftira, dayak, dayak, daha çok dayak...” 1

'Çocuklar Duymasın' dizisinde canlandırdığı 'Duygu' karakteriyle tanınan Hayâl Garip, geçtiğimiz yıl aşk yaşadığı Serkan K.'dan şiddet gördüğünü iddia etti.

Çocuklar Duymasın’ın Duygu’suydu! 2 çocuk annesi Hayal Garip’ten şiddet itirafı! “Hakaret, iftira, dayak, dayak, daha çok dayak...” 2

Murat Kahraman Özalp ile evliliğinden iki kızı olan oyuncu eski sevgilisi Serkan K. tarafından maruz kaldığı şiddeti şu sözlerle anlattı:

Çocuklar Duymasın’ın Duygu’suydu! 2 çocuk annesi Hayal Garip’ten şiddet itirafı! “Hakaret, iftira, dayak, dayak, daha çok dayak...” 3

"Geçtiğimiz sene Serkan K. İle birçoğunuzun da şahit olduğu bir birliktelik yaşadım. Sizlerin şahit olduğu üç kız çocuğuyla mutlu bir fotoğraf verdiğimizdi… Fakat gerçek olan, benim bu ilişki içerisinde, duygusal ve fiziksel şiddete maruz kaldığımdı"

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