Çocuklar Duymasın'ın Duygu'suydu! 2 çocuk annesi Hayal Garip’ten şiddet itirafı! “Hakaret, iftira, dayak, dayak, daha çok dayak...”

Murat Kahraman Özalp ile evliliğinden iki kızı olan oyuncu eski sevgilisi Serkan K. tarafından maruz kaldığı şiddeti şu sözlerle anlattı:

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"Geçtiğimiz sene Serkan K. İle birçoğunuzun da şahit olduğu bir birliktelik yaşadım. Sizlerin şahit olduğu üç kız çocuğuyla mutlu bir fotoğraf verdiğimizdi… Fakat gerçek olan, benim bu ilişki içerisinde, duygusal ve fiziksel şiddete maruz kaldığımdı"