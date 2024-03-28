Çocuklar Duymasın'ın Duygu'suydu! 2 çocuk annesi Hayal Garip’ten şiddet itirafı! “Hakaret, iftira, dayak, dayak, daha çok dayak...”

Başrollerinde Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı'nın yer aldığı Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Duygu karakteriyle tanınan iki çocuk annesi Hayal Garip, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla eski sevgilisi tarafından şiddete maruz kaldığını söyledi. Dava açtığını söyleyen ve bugün duruşması olduğunu belirten Garip, "Hakaret, iftira, dayak, dayak, daha çok dayak..." ifadelerini kullandı. İşte Hayal Garip'in yaşadığı korkunç olay...
'Çocuklar Duymasın' dizisinde canlandırdığı 'Duygu' karakteriyle tanınan Hayâl Garip, geçtiğimiz yıl aşk yaşadığı Serkan K.'dan şiddet gördüğünü iddia etti.
Murat Kahraman Özalp ile evliliğinden iki kızı olan oyuncu eski sevgilisi Serkan K. tarafından maruz kaldığı şiddeti şu sözlerle anlattı:
"Geçtiğimiz sene Serkan K. İle birçoğunuzun da şahit olduğu bir birliktelik yaşadım. Sizlerin şahit olduğu üç kız çocuğuyla mutlu bir fotoğraf verdiğimizdi… Fakat gerçek olan, benim bu ilişki içerisinde, duygusal ve fiziksel şiddete maruz kaldığımdı"