5 yıl önce evlendiler! İnci Taneleri’nin Cenk’i Bekir Aksoy’un eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Selma Ergeç ile...

Başrollerinde Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç ve Kubilay Aka'nın yer aldığı İnci Taneleri'ne Cenk rolüyle dahil olan Bekir Aksoy'un hayatı merak edildi. Piraye karakterini canlandıran Selma Ergeç ile yemek yediği sahneyle ilk kez fragmanda görünen Aksoy'un özellikle aşk hayatı merak konusu oldu. Aksoy'un kendisi gibi oyuncu olan 5 yıllık eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Doktorlar'ın Suat'ı olarak hafızalara kazınan Bekir Aksoy'un eşi kimmiş...