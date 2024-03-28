5 yıl önce evlendiler! İnci Taneleri’nin Cenk’i Bekir Aksoy’un eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Selma Ergeç ile...

Başrollerinde Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç ve Kubilay Aka'nın yer aldığı İnci Taneleri'ne Cenk rolüyle dahil olan Bekir Aksoy'un hayatı merak edildi. Piraye karakterini canlandıran Selma Ergeç ile yemek yediği sahneyle ilk kez fragmanda görünen Aksoy'un özellikle aşk hayatı merak konusu oldu. Aksoy'un kendisi gibi oyuncu olan 5 yıllık eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Doktorlar'ın Suat'ı olarak hafızalara kazınan Bekir Aksoy'un eşi kimmiş...
İnci Taneleri dizisine Cenk rolüyle dahil olan Bekir Aksoy'un hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
BEKİR AKSOY KİMDİR?
18 Mart 1969 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Bekir Aksoy, 1992 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezun oldu. 19-20 yaşında iken konservatuvarın ilk yılında Devlet Tiyatrosu'nda Cüneyt Gökçer ile beraber "Damdaki Kemancı" oyununda küçük bir rol oynadı.
Sonra Haluk Kurtoğlu ile "Tohum ve Toprak"ta yine küçük bir rolü olan Aksoy, Kenan Işık'ın yönetiminde yine ufak bir rolde oynadıktan sonra Devlet Tiyatrosu'nda sahne tozunu yutmuş oldu.