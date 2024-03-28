26 yaş küçük aşkı için yolları aştı! Melisa Döngel ile Sergen Yalçın’ın aşkı yeniden alevlendi! Sefo’dan sonra meğer...

26 yaş küçük aşkı için yolları aştı! Sefo ile yaşadığı aşkla bir dönem magazin gündeminden düşmeyen oyuncu Melisa Döngel'in Sergen Yalçın ile aşk yaşadığı öne sürülmüştü. Geçtiğimiz yaz Çeşme'de birlikte tatil yaptıkları konuşulan ikilinin cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Döngel'in eski sevgilisi Sergen Yalçın'a geri döndüğü iddia edildi. Yalçın'ın ise 26 yaş küçük aşkı için yolları düştüğü konuşuldu. İşte detaylar...
Sen Çal Kapımı, Aşk Mantık İntikam gibi dizilerde rol alan Melisa Döngel, bir dönem rapçi Sefo ile aşk yaşadı.
Sefo ile fırtınalı bir aşk yürüten Döngel, ilişkisini bitirdikten sonra Sergen Yalçın'la anıldı. Yalçın ile Döngel'in geçen yaz Çeşme'de yakınlaştığı iddia edildi.
Tatili birlikte geçiren ikilinin, flört döneminin burada başladığı öne sürüldü.