26 yaş küçük aşkı için yolları aştı! Melisa Döngel ile Sergen Yalçın’ın aşkı yeniden alevlendi! Sefo’dan sonra meğer...

26 yaş küçük aşkı için yolları aştı! Sefo ile yaşadığı aşkla bir dönem magazin gündeminden düşmeyen oyuncu Melisa Döngel'in Sergen Yalçın ile aşk yaşadığı öne sürülmüştü. Geçtiğimiz yaz Çeşme'de birlikte tatil yaptıkları konuşulan ikilinin cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Döngel'in eski sevgilisi Sergen Yalçın'a geri döndüğü iddia edildi. Yalçın'ın ise 26 yaş küçük aşkı için yolları düştüğü konuşuldu. İşte detaylar...